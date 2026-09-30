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Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă la Asia Express. Maurice Munteanu, uluit de surpriza Irinei: „Nu cred! Tănțica!”

După ce s-au întrecut din nou la o misiune și la autostop, concurenții au aflat cine a reușit să se califice la jocul de amuletă de la Asia Express, în ediția din 30 septembrie 2026. Acesta a fost momentul în care Maurice a fost uluit de surpriza pregătită de Irina Fodor.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 20:58 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 20:58
Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 30 septembrie 2026 a show-ului Asia Express | Antena 1
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Ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, după ce s-au întrecut la o misiune dificilă în care memoria vizuală a fost de folos din plin, concurenții au descoperit ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă la Asia Express. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă la Asia Express. Maurice Munteanu, uluit de surpriza Irinei Fodor, în ediția din 30 septembrie 2026

Ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, a debutat cu imagini de la careul unde Irina Fodor a dezvăluit concurenților care sunt următoarele locuri ce urmează a fi descoperite pe Drumul Mătăsii.

Fiindcă ei au câștigat imunitatea mare, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au primit cryptexul de la Irina Fodor. Aceștia s-au retras, căci au primit astfel ocazia de a se simți, preț chiar și de o zi, de experiența de se simți turiști în China. Pentru ceilalți, ziua a continuat cu o nouă misiune dificilă, menită să îi aducă mai aproape de jocul de amuletă pregătit de Irina Fodor.

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Astfel, îndrăgita prezentatoare a dezvăluit reulile următoarei provocări: fiecare echipă a primit câte 3 măști de identificat și a fost pusă să aleagă ce concurent merge descrie obiectele, rând pe rând, dar și ce concurent încearcă să găseăscă perechea identică de pe un panou cu 64 de modele.

Primii care au reușit să termine această sarcină a fost cea formată din Maurice și Connie, urmați fiind de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Rând pe rând, și celelalte echipe au terminat misiunea și au primit plicul cu indicații, pentru a-și continua traseul.

Maurice Munteanu și Connie Preda la Asia Express

Maurice Munteanu și Connie Preda la Asia Express

A urmat autostopul și drumul cu mașina, ce i-a ținut pe toți cu sufletul la gură. Apoi, Irina Fodor a dezvăluit ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă, în ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express: Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și Alin Alex și Gabi Torje.

Nu mică a fost supriza lui Maurice Munteanu atunci când a aflat că primește un coș cu bunătăți românești, dar și un loc de cazare asigurat: „Nu cred! Tănțica! Connie, roagă-te! Aprinde-i, îi dăm o pomană când ne întoarcem!”.

Maurice Munteanu și Connie Preda la Asia Express

Maurice Munteanu și Connie Preda la Asia Express

Așa cum era de așteptat, și ceilalți concurenți s-au bucurat din plin de surpriza pregătită de Irina Fodor.

„Asia Express e un roller coaster cu cea mai mare forță gravitațională”, a fost concluzia lui Gabi Torje.

colak foto cu irina fodor, maurice munteau si connie preda la asia express
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Urmărește ce se întâmplă mai departe în Asia Express, joi, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Prin ce au trecut Valerie Lungu și Alex Gîlcă la un masaj în China. „A început să tragă de...”. Informații în premieră...
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