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Concurenții Asia Express au intrat în casele chinezilor care locuiesc în blocuri cu 28 de etaje. Ce au primit la masă

Concurenții de la Asia Express au fost uimiți de cum arată casele chinezilor, în edițai din 30 septembrie 2026. Descoperă ce mâncăruri au primit de la gazdele lor.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 21:06 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 21:06
Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 30 septembrie 2026 a show-ului Asia Express | Antena 1
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În ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, după o zi plină de provocări și situații neașteptate, echipele s-au întrecut pentru calificarea la jocul de amuletă. Cei care au reușit au fost răsplătiți cu un coș de bunătăți și au primit cazare, în timp ce ceilalți concurenți au fost nevoiți să convingă trecătorii să îi găzduiască și să le ofere ceva de mâncare. Descoperă cum arată casele chinezilor, care locuiesc chiar și în blocuri de 28 de etaje, dar și ce preparate au pus pe masă pentru români.

Concurenții Asia Express au intrat în casele chinezilor care locuiesc în blocuri cu 28 de etaje. Ce au primit la masă, în ediția din 30 septembrie 2026

Misiunea care a decis calificarea la jocul de amuletă i-a provocat pe concurenți să reușească să descrie minuțios și să identifice trei măști tradiționale chineze, de pe un panou cu 64 de modele. Când provocarea a fost terminată cu succes, Irina Fodor a oferit plicul cu locația unde i-a așteptat pe concurenți pentru verdict. Echipele calificate la jocul de amuletă au fost Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și Alin Alex și Gabi Torje.

Pentru restul de concurenți, cursa s-a oprit și aceștia au fost nevoiți să coboare și să își caute un loc de cazare. Au mers pe străzi, au admirat luminile și forfota și au sperat că vor găsi trecători generoși.

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Între timp, cei care au primit cazare s-au răsfățat din plin acasă la gazdele lor. De îndată ce au intrat în locuințele gazdelor lor, echipele calificate la jocul pentru amuletă au fost impresionate de cum arată casele chinezilor.

Mirela Vaida, în casa unor chinezi, la Asia Express

Mirela Vaida, în casa unor chinezi, la Asia Express

„Mamă, câte etaje au, Oano! 28 de etaje are clădirea asta!”, a zis Mirela Vaida, mirată de cum arată clădirea.

„O casă superbă, un apartament elegant, frumos, curat, mare. Ce mâncare au pe masă, fetiță, ce am făcut să meritam asta?!”, a descris vedeta Acces Direct, când a văzut locuința.

„Orez, costițe de porc caramelizate, un adevărat festin!”, a spus admirativ concurentele.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express

La fel de îmbelșugată a fost masa și în cazul lui Maurice Munteanu și a lui Connie Preda: „Aia nu era masă, fetiță! Aia era...Ali Baba și cei 4o de hoți, după ce au găsit lampa, au frecat lampa și au cerut de mâncare! Toate Sântămăriile și Sfinții și Păștii și Crăciunile erau acolo pe masă, fetiță! 489 de feluri și în continuare o doamnă mai gătea”.

colaj foto cu concurentii de la asia express, in china
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