Cum arată blocurile unde s-au cazat concurenții Asia Express în China. Detaliul ce i-a fascinat: „Totul e pe amprentă, frate!”

Trei echipe s-au calificat la jocul de amuletă și au avut cazarea asigurată, în timp ce restul de echipe au fost nevoite să își caute un loc de dormit și ceva de mâncare. Descoperă cum arată blocurile din China, unde s-au cazat, dar și ce detaliu i-a uimit din plin.

La finalul unei lungi și istovitoare zi, cu multe misiuni și provocări neașteptate, concurenții au avuut parte de o ultimă misiune ce le-a decis calificarea la jocul de amuletă. Astfel, în ediția din 30 septembrie 2026, trei echipe s-au calificat la joc și au primit cazare, în timp ce ceilalți concurenți au fost nevoiți să convingă trecătorii să îi găzduiască.

Descoperă în rândurile de mai jos imagini fascinante ce dezvăluie cum arată blocurile unde s-au cazat concurenții, în China, dar și ce detaliu i-a uimit din plin, la Asia Express, shoe din programul TV al Antenei 1.

Cum arată blocurile unde s-au cazat concurenții Asia Express în China. Detaliul ce i-a fascinat, în ediția din 30 septembrie 2026

În ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express, fiecare echipă a primit câte 3 măști de identificat și a fost pusă să aleagă ce concurent merge descrie obiectele, rând pe rând, dar și ce concurent încearcă să găseăscă perechea identică de pe un panou cu 64 de modele. Când provocarea a fost terminată cu succes, Irina Fodor a înmânat plicul cu locația unde i-a așteptat pe concurenți pentru verdict. Echipele calificate la jocul de amuletă au fost Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și Alin Alex și Gabi Torje.

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Pentru restul de concurenți, cursa s-a oprit chiar în timp ce se aflau în mașină. Aceștia au fost nevoiți să coboare și să își caute un loc de cazare, mai ales că era deja seară.

Imagine cu blocuri din China

Plimbându-se pe stradă, toți au părut fascinați de strălucirea orașului chinez. Mirela Retegan și Maya și-au cumpărat câte o „înghețată de tras sufletul”, înainte de a-și încerca norocul pe strada plină de forfotă.

Pentru Alin Alexuc și Gabi Torje, care au avut cazarea asigurată, surpriza a fost mare când au văzut cum arată blocul din China unde urmează să stea: „Prima dată când am dormit într-un apartament în China! Totul e cu amprentă, frate!”.

Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express

Un detaliu ce a uimit concurenții a fost faptul că la parter, în hol, vecinele stăteau să se joace jocuri de societate.

„Ia uite, așa vreau să fiu și eu la bătrânețe”, au zis Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express

„Mamă, câte etaje au, Oano! 28 de etaje are clădirea asta!”, a zis prezentatoarea Acces Direct, mirată de cum arată clădirea.

Urmărește ce se întâmplă mai departe în Asia Express, joi, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.