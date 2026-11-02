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Avantaje neașteptate la Asia Express! Ce au câștigat concurenții pentru coechipierii lor și cum se schimbă cursa

Cursa din semifinală se arată mai dificilă decât își imaginau concurenții. Atât cei rămași alături de Irina Fodor, cât și cei plecați în misiunile solitare. Iată ce avantaje au fost puse în joc.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 21:31 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 21:30
Ce au câștigat concurenții pentru coechipierii lor și cum se schimbă cursa | Antena 1
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Primul joc pus la cale de Irina Fodor s-a dovedit a fi mai dificil pentru unii, iar asta i-a costat pe coechipieri.

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Ce au câștigat concurenții pentru coechipierii lor și cum se schimbă cursa

După ce s-a văzut cât de important a fost avantajul câștigat de Valerie Lungu pentru Alex Cîlcă, Alexuc, Oana și Loredana au tras tare pentru a le ușura misiunea coechipierilor lor.

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Cu toate acestea, primul joc le-a pus dificultăți la care nu se așteptau.

Alex, Gabi, Ana-Maria și Mirela s-au pus în mișcare imediat ce au primit mesajul Irinei. deși Gabi Torje a plecat primul, la steagul Asia Express a ajuns Ana-Maria Mocanu.

În acest timp, Oana, Loredana, Valerie și Alexuc au reintrat în jocurile copilăriei, însă cu mize mari de această dată:

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„Trebuie să trag foarte tare astăzi, pentru că, din păcate, am poziționat-o pe Mirela pe locul trei la plecarea ei în cursă și ar trebui să echilibrez balanța cumva și să pot să-i ușurez munca de astăzi!” a spus Oana.

„Undeva în spate, este marea Chinei, imediat ce se termină plaja”, i-a anunțat Irina Fodor.

„De ziua mea m-am trezit singurică! Eu îl aștept pe Alex. Așa că poate să spună oricine orice, eu îl aștept pe omul meu să vină lângă mine și doar atunci o să fiu împlinită cu adevărat!” a declarat Valerie înainte de cursă.

„O să facem niște jocuri”, i-a anunțat Irina. „Avem trei trasee. Ca să mergeți pe traseu, trebuie să aruncați mai întâi trei cercuri pe acești stâlpi! La sfârșitul fiecărui traseu o să găsiți un steag: colecționați steagurile, le aduceți aici și repetăm jocul de fiecare dată.”

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„Nu mă simt cea mai îndemânatică... depinde”, a spus Loredana Chivu.

„Hai că mă pricep”, e de părere Valerie.

„Eu la probele fizice sunt varză!” a declarat Oana. „Sunt jocurile copilăriei pe care eu din păcate nu prea le-am jucat, dar uite că în Asia Express fac tot ce nu am făcut!”

Alexuc a observat că stâlpul lui este poziționat diferit față de al celorlalte concurente, iar Irina i-a mărturisit că a fost gândit astfel pentru a oferi șanse egale tuturor.

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Jocurile au început, iar planurile de dinainte au fost date peste cap. La finalul primului joc, Irina Fodor a declarat că Mirela Vaida va avea un avantaj mai mare față de ceilalți concurenți, Oana câștigând jocul: „O să facă misiunea un pic mai scurtă”, dar și Gabi Torje: „Ceva mai lungă decât Mirela și tot așa.”

irina fodor, alin alexuc, loredana chivu, valerie lungu și oana tomoiagă pe plajă în china
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„Dar toată lumea va face misiunea”, a mai completat ea. „Și noi vom mai face un joc pentru un avantaj la a doua misiune!”

Mirela Vaida, promisiune neașteptată pentru gazda sa de la Asia Express. Ce i-a spus înainte de a pleca: „Trebuie să-ți ... Mirela Vaida și Gabi Torje, încurcătură la autostop în Asia Express! Ce s-a întâmplat: „Eu nu mă dau jos!”...

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