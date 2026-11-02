Avantaje neașteptate la Asia Express! Ce au câștigat concurenții pentru coechipierii lor și cum se schimbă cursa

Primul joc pus la cale de Irina Fodor s-a dovedit a fi mai dificil pentru unii, iar asta i-a costat pe coechipieri.
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Ce au câștigat concurenții pentru coechipierii lor și cum se schimbă cursa
După ce s-a văzut cât de important a fost avantajul câștigat de Valerie Lungu pentru Alex Cîlcă, Alexuc, Oana și Loredana au tras tare pentru a le ușura misiunea coechipierilor lor.
Cu toate acestea, primul joc le-a pus dificultăți la care nu se așteptau.
Alex, Gabi, Ana-Maria și Mirela s-au pus în mișcare imediat ce au primit mesajul Irinei. deși Gabi Torje a plecat primul, la steagul Asia Express a ajuns Ana-Maria Mocanu.
În acest timp, Oana, Loredana, Valerie și Alexuc au reintrat în jocurile copilăriei, însă cu mize mari de această dată:
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„Trebuie să trag foarte tare astăzi, pentru că, din păcate, am poziționat-o pe Mirela pe locul trei la plecarea ei în cursă și ar trebui să echilibrez balanța cumva și să pot să-i ușurez munca de astăzi!” a spus Oana.
„Undeva în spate, este marea Chinei, imediat ce se termină plaja”, i-a anunțat Irina Fodor.
„De ziua mea m-am trezit singurică! Eu îl aștept pe Alex. Așa că poate să spună oricine orice, eu îl aștept pe omul meu să vină lângă mine și doar atunci o să fiu împlinită cu adevărat!” a declarat Valerie înainte de cursă.
„O să facem niște jocuri”, i-a anunțat Irina. „Avem trei trasee. Ca să mergeți pe traseu, trebuie să aruncați mai întâi trei cercuri pe acești stâlpi! La sfârșitul fiecărui traseu o să găsiți un steag: colecționați steagurile, le aduceți aici și repetăm jocul de fiecare dată.”
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„Nu mă simt cea mai îndemânatică... depinde”, a spus Loredana Chivu.
„Hai că mă pricep”, e de părere Valerie.
„Eu la probele fizice sunt varză!” a declarat Oana. „Sunt jocurile copilăriei pe care eu din păcate nu prea le-am jucat, dar uite că în Asia Express fac tot ce nu am făcut!”
Alexuc a observat că stâlpul lui este poziționat diferit față de al celorlalte concurente, iar Irina i-a mărturisit că a fost gândit astfel pentru a oferi șanse egale tuturor.
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Jocurile au început, iar planurile de dinainte au fost date peste cap. La finalul primului joc, Irina Fodor a declarat că Mirela Vaida va avea un avantaj mai mare față de ceilalți concurenți, Oana câștigând jocul: „O să facă misiunea un pic mai scurtă”, dar și Gabi Torje: „Ceva mai lungă decât Mirela și tot așa.”
„Dar toată lumea va face misiunea”, a mai completat ea. „Și noi vom mai face un joc pentru un avantaj la a doua misiune!”Mirela Vaida, promisiune neașteptată pentru gazda sa de la Asia Express. Ce i-a spus înainte de a pleca: „Trebuie să-ți ... Mirela Vaida și Gabi Torje, încurcătură la autostop în Asia Express! Ce s-a întâmplat: „Eu nu mă dau jos!”...