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Concursul Viză de Asia îți oferă șansa să vezi cum funcționează show-ul Asia Express, chiar din culise. Participă și poți câștiga

Aventura Asia Express continuă pe Drumul Mătăsii, iar provocările nu sunt rezervate doar vedetelor care participă la competiție.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 13:18 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 13:20
Concursul Viză de Asia îți oferă șansa să vezi cum funcționează show-ul Asia Express, chiar din culise. Participă și poți câștiga | antena 1
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Și telespectatorii pot intra în joc și pot câștiga premii dacă urmăresc cu atenție fiecare ediție și răspund corect la întrebările concursului dedicat emisiunii.

De luni până joi, în cadrul matinalului „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, fanii Asia Express au ocazia să participe la competiție și să obțină premii speciale. Printre acestea se numără un rucsac personalizat, un abonament AntenaPLAY valabil un an, dar și o experiență mult mai specială: posibilitatea de a descoperi culisele filmărilor pentru următorul sezon al emisiunii.

Cum participi la concursul Asia Express

Cei care vor să își testeze atenția și cunoștințele despre aventura de pe Drumul Mătăsii trebuie să urmărească episoadele și să fie atenți la detaliile prezentate în timpul competiției. Înscrierea se face prin completarea formularului disponibil pe platforma vizadeasia.a1.ro, unde participanții trebuie să răspundă la întrebările concursului.

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Pentru a nu rata nicio ocazie de participare, este important să urmărești programul de difuzare al emisiunii. Potrivit grilei Antena 1, Asia Express poate fi urmărită astfel:

Duminică, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY;

Luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Misiunile, întâmplările neașteptate și momentele importante din fiecare ediție pot oferi indicii utile pentru găsirea răspunsurilor corecte.

Ce premii sunt puse în joc la Super Neatza cu Răzvan și Dani

Participanții au șansa să câștige, de luni până joi, un rucsac personalizat cu propriul nume și cu însemnele Asia Express. Cei care nu obțin premiul principal pot avea parte de un premiu de consolare: un abonament AntenaPLAY valabil timp de un an.

Cea mai atractivă oportunitate este însă posibilitatea de a ajunge în culisele filmărilor pentru următorul sezon Asia Express. Astfel, fanii ar putea descoperi cum se pregătește una dintre cele mai îndrăgite competiții televizate, dincolo de ceea ce văd pe micul ecran.

Așadar, dacă urmărești Asia Express și ești atent la fiecare detaliu, ai ocazia să transformi pasiunea pentru emisiune într-o experiență cu premii pe măsură.

Printre cele mai creative răspunsuri oferite de participanți se numără:

1.

"Imi doresc aceasta experienta pentru ca e acel moment in viata pe care nu ai cum sa-l mai traiesti a doua oara. E ceva unic, plin de emotie, adrenalina, pe care mi-as dori sa o simt pe propria piele, nu doar in fata televizorului. E ceva ce pot lasa mostenire generatiilor intregi, as fi deveni eroina in ochii viitotilor nepotilor."

2.

"Îmi doresc să merg la filmările Asia Express pentru că vreau să trăiesc o experiență cu adevărat diferită, plină de aventură, provocări și momente neașteptate. Îmi place să descopăr locuri și oameni noi și cred că acest format m-ar scoate din zona mea de confort și mi-ar testa creativitatea, răbdarea și capacitatea de a mă descurca în situații neobișnuite. Pentru mine, Asia Express nu înseamnă doar competiție, ci și șansa de a vedea lumea altfel, de a cunoaște o cultură diferită și de a crea amintiri pe care nu le-aș putea trăi într-o vacanță obișnuită. Mi-ar plăcea să mă implic cu energie, optimism și multă determinare în fiecare provocare."

3.

"Îmi doresc să particip la Asia Express pentru a trăi pe pielea mea fenomenul acestui show și pentru a descoperi ce se află în spatele emisiunii: provocările, emoțiile, oamenii și experiențele care nu se văd pe ecran."

4.

"Ador Asia, cultura si orasele. Ma incanta extraordinar templele, practicile si ritualurile. Sunt un om puternic spiritual si sunt extrem de atrasa de acest continent. Imi doresc enorm sa ajung acolo, insa posibilitatile mele financiare ma impiedica momentan. Ma uit cu drag la emisiune si imi imaginez mereu ca "o sa ajung si eu acolo", apoi trec orasele si satele, in special locurile in notite, intru in Google maps si ma uit, caut bilete de avion si "planific" pentru o perioada in care voi reusi si eu sa ajung acolo. Prin acest formular as vrea sa va si multumesc pentru experienta prin care si noi, cei de acasa, trecem, chiar daca doar vizual."

5.

"Inainte de toate, salutare tuturor. Asia Express scrie povesti cu fiecare sezon pe care il desfasoara, este pe alocuri precum un tren autohton care ruleaza pe meleaguri asiatice ( dupa cum numele il sugereaza) - cu super adrenalina si total imprevizibil: stii de unde pleci, insa, niciodata unde si cand/daca vei ajunge. Mi-ar placea sa fiu parte din poveste chiar si din culise, pentru ca este o experienta unica si pentru ca ar fi primul meu contact cu televiziunea si tot ce inseamna “behind the scenes” intr-un reality show. Mai mult decat atat, mi-ar placea sa ma intorc in Asia, cu care am interactionat partial ca turist ( Thailanda, Vietnam, Indonesia, Malaysia) dar si cu job ul meu de consultant in lichidari - “Lichidator”. Lichidez produse, nu oameni!"

6.

"Au trecut 8 ani de cand astept sa faceti macar un sezon Asia/America Express si cu oameni de rand. :)) Acum ca ma uit in spate nu pot sa realizez ca au trecut 8 ani de la primul sezon din 2018 in care Ana si Raluka au castigat, Imediat dupa terminarea unui sezon, in fiecare an m-am gandit “hai ca poate la anul dau drumul la inscrieri si pentru publicul larg”

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