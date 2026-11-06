Asia Express 2026 se apropie de final! Cine sunt echipele finaliste și când aflăm marele câștigător al sezonului 9, pe Drumul Mătăsii?

Când se termină Asia Express 2026. Data și ora la care Antena 1 difuzează ultimul episod din sezonul 9, Drumul Mătăsii | Antena 1

Asia Express, cel mai dur reality-show din România, se apropie de momentul mult așteptat al marii finale. În sezonul 9, nouă echipe au pornit într-o aventură plină de provocări pe Drumul Mătăsii, unde au fost nevoite să-și depășească limitele, să facă față unor situații neașteptate și să lupte pentru fiecare etapă a competiției.

Cine sunt echipele care au ajuns în cursa pentru marele premiu de pe Drumul Mătăsii

Printre concurenții care au acceptat provocarea s-au numărat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alexuc, Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Mirela Retegan și Maya, dar și What's UP și Miky. Dornici de aventură, toți au făcut tot posibilul să ajungă cât mai departe, însă numai o echipă va pleca acasă cu marele trofeu.

Săptămâna aceasta au fost stabilite echipele care continuă lupta pentru marele premiu. Semifinala a fost una extrem de disputată, iar patru echipe s-au confruntat pentru un loc în marea finală: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, Gabi Torje și Alexuc, respectiv Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

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După o cursă intensă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost cei care au obținut primul loc în finală și au primit ștampila mult râvnită a finalistului. Celelalte trei echipe au fost nevoite să își continue drumul în cursa pentru ultima șansă, unde fiecare probă a contat.

Competiția a fost una dificilă, iar la final Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost eliminate, chiar înainte de marea finală. Astfel, celelalte echipe au rămas în cursa pentru trofeul sezonului 9, într-o confruntare în care orice greșeală poate schimba rezultatul.

Când este marea finală Asia Express 2026

Duminică începe o nouă etapă a aventurii, iar concurenții rămași în competiție se apropie tot mai mult de momentul decisiv. Tensiunea crește, iar probele devin din ce în ce mai importante pentru echipele care visează să câștige Drumul Mătăsii.

Emisiunea Asia Express este difuzată duminica, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Potrivit grilei de programe Antena 1, sezonul 9 al reality-show-ului ajunge la final miercuri, 11 noiembrie 2026. Ultimul episod începe la ora 20:30, atunci când telespectatorii vor afla cine este marele câștigător al competiției.

Finala poate fi urmărită în direct la Antena 1, dar și pe AntenaPLAY, platforma unde fanii emisiunii pot urmări aventurile concurenților.