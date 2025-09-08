Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Câți bani a putut să dea Serghei Mizil pe un hanorac. Mara Bănică a dezvăluit totul la emisiunea Asia Express-Drumul Eroilor

Câți bani a putut să dea Serghei Mizil pe un hanorac. Mara Bănică a dezvăluit totul la emisiunea Asia Express-Drumul Eroilor

În prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, difuzată pe 8 septembrie 2025, Mara Bănică a dezvăluit câți bani a dat Serghei Mizil pe un hanorac.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 09:53 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 13:32
Galerie
Descoperă cât a dat vedeta de la Asia Express pe un hanorac | Antena 1

Prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor a adus misiuni dificile pentru concurenți, situații neașteptate și un ritm al competiției extrem de alert!

Irina Fodor a avut grijă să nu le dea echipelor prea mult timp de relaxare, așa că prima ediție a ținut din plin publicul cu sufletul la gură. La un moment dat, în timp ce gazda cotrobăia prin valizele lor ca să își aleagă un obiect pentru care să dea un schimb o monedă, Mara Bănică a dezvăluit câți bani a putut să dea Serghei Mizil pe un hanorac. Descoperă totul în rândurile de mai jos.

Câți bani a putut să dea Serghei Mizil pe un hanorac. Mara Bănică a dezvăluit totul la emisiunea Asia Express-Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor a început în forță pentru cele nouă echipe care au acceptat provocarea de a călători și de a face misiuni în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Încă din prima zi, Irina Fodor a reușit să ia prin surprindere echipele.

Articolul continuă după reclamă

Concurenții mergeau liniștiți cu bărcile pe mare și se gândeau că se îndreaptă spre mal, însă plicul primit în mod neprevăzut i-a făcut să realizeze că ei sunt deja într-o misiune și că ritmul este unul cât se poate de alert, fără prea multe momente de răgaz.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din acest sezon

Bulversați că au fost puși la treabă așa rapid, concurenții au intrat în joc și au început să rezolve misiuni. Seara, echipele au primit un loc de cazare, unde s-au putut odihni.

A doua zi însă, Irina Fodor i-a anunțat că au nevoie de o monedă pentru următoarea misiune, monedă pe care o pot obține doar după ce au făcut un schimb cu gazdele.

Acesta a fost momentul în care o localnică s-a apucat să caute prin bagajele Marei Bănică și prin cele ale lui Serghei Mizil. Dintre toate lucrurile, femeii i-a plăcut cel mai mult hanoracul concurentului. Fără să stea pe gânduri, Serghei Mizil a acceptat târgul.

Citește și: Viză de Asia! Câștigă premii inedite fiind un fan adevărat al show-ului. Regulamentul complet al concursului

Șocată, Mara Bănică a dezvăluit faptul că Serghei Mizil a dat 700 de euro pe hanoracul respectiv. Totuși, un detaliu surprinzător a fost atunci când concurentul a mărturisit faptul că hanoracul Asia Express este mult mai prețios și valoros pentru el decât cel de 700 de euro, pe care l-a dat la schimb pentru o monedă.

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

colaj foto cu serghei mizil si mara banica la asia express-drumul eroilor

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Echipele au ajuns în Filipine! Ce misiuni au primit și prin ce situații grele... Ce facultate a absolvit Raluca Bădulescu de la Asia Express-Drumul Eroilor. Ce studii are vedeta, de fapt...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Observatornews.ro Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 8 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Emilia Petcovici
Super Neatza, 8 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Emilia Petcovici Luni, 08.09.2025, 10:17
Asia Express, 7 septembrie 2025. Șoc total în prima noapte de cazare! Concurenții, copleșiți de condițiile de pe insulă Asia Express, 7 septembrie 2025. Șoc total în prima noapte de cazare! Concurenții, copleșiți de condițiile de pe insulă Duminica, 07.09.2025, 21:10 The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale Sambata, 06.09.2025, 21:50 Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Sambata, 06.09.2025, 15:00
Mai multe
Citește și
Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Echipele au ajuns în Filipine! Ce misiuni au primit și prin ce situații grele au trecut
Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Echipele au ajuns în Filipine! Ce misiuni au primit și prin ce situații...
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din acest sezon
Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din acest sezon
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească... Libertatea.ro
„Bolojan aruncă România în criză”. Reforma premierului în administrație, desființată: „Am ajuns să avem un stat minimal, securitar”
„Bolojan aruncă România în criză”. Reforma premierului în administrație,... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de schimbări
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ANAF putea acoperi deficitul bugetar cu jumătate din sumele neîncasate de la marii datornici
ANAF putea acoperi deficitul bugetar cu jumătate din sumele neîncasate de la marii datornici Jurnalul
Ce salarii încasează românii în Spania: Oameni care au cărat țara aia în spate
Ce salarii încasează românii în Spania: Oameni care au cărat țara aia în spate Kudika
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa Playtech
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și... Redactia.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Biletul de TREN costă 3500 de euro pentru o singură persoană. De ce este atât de scump şi ce ţări vizitezi
Biletul de TREN costă 3500 de euro pentru o singură persoană. De ce este atât de scump şi ce ţări vizitezi Gandul
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?! CanCan
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x