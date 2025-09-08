În prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, difuzată pe 8 septembrie 2025, Mara Bănică a dezvăluit câți bani a dat Serghei Mizil pe un hanorac.

Prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor a adus misiuni dificile pentru concurenți, situații neașteptate și un ritm al competiției extrem de alert!

Irina Fodor a avut grijă să nu le dea echipelor prea mult timp de relaxare, așa că prima ediție a ținut din plin publicul cu sufletul la gură. La un moment dat, în timp ce gazda cotrobăia prin valizele lor ca să își aleagă un obiect pentru care să dea un schimb o monedă, Mara Bănică a dezvăluit câți bani a putut să dea Serghei Mizil pe un hanorac. Descoperă totul în rândurile de mai jos.

Câți bani a putut să dea Serghei Mizil pe un hanorac. Mara Bănică a dezvăluit totul la emisiunea Asia Express-Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor a început în forță pentru cele nouă echipe care au acceptat provocarea de a călători și de a face misiuni în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Încă din prima zi, Irina Fodor a reușit să ia prin surprindere echipele.

Concurenții mergeau liniștiți cu bărcile pe mare și se gândeau că se îndreaptă spre mal, însă plicul primit în mod neprevăzut i-a făcut să realizeze că ei sunt deja într-o misiune și că ritmul este unul cât se poate de alert, fără prea multe momente de răgaz.

Bulversați că au fost puși la treabă așa rapid, concurenții au intrat în joc și au început să rezolve misiuni. Seara, echipele au primit un loc de cazare, unde s-au putut odihni.

A doua zi însă, Irina Fodor i-a anunțat că au nevoie de o monedă pentru următoarea misiune, monedă pe care o pot obține doar după ce au făcut un schimb cu gazdele.

Acesta a fost momentul în care o localnică s-a apucat să caute prin bagajele Marei Bănică și prin cele ale lui Serghei Mizil. Dintre toate lucrurile, femeii i-a plăcut cel mai mult hanoracul concurentului. Fără să stea pe gânduri, Serghei Mizil a acceptat târgul.

Șocată, Mara Bănică a dezvăluit faptul că Serghei Mizil a dat 700 de euro pe hanoracul respectiv. Totuși, un detaliu surprinzător a fost atunci când concurentul a mărturisit faptul că hanoracul Asia Express este mult mai prețios și valoros pentru el decât cel de 700 de euro, pe care l-a dat la schimb pentru o monedă.

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.