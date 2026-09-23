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Ce a dezvăluit cameramanul echipei Mirela Vaida și Oana Tomoiagă despre cele două! Imagini nedifuzate la TV, la Asia Express

În al doilea episod din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, cameramanul echipei Mirela Vaida și Oana Tomoiagă a dezvăluit detalii neașteptate despre cele două. Descoperă imagini nedifuzate la TV.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 12:46 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 13:19
Descoperă ce detalii au ielit la iveală la Jurnal de călătorie Asia Express | Antena 1
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Pentru filmările Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, echipa de producție a ales nouă echipe de concurenți și un traseu spectaculos! Totuși, în spatele unui show de succes sunt numeroase ore de filmare, ce nu au fost difuzate la TV.

Descoperă ce dezvăluiri a făcut cameramanul echipei Mirela Vaida și Oana Tomoiagă despre cele două vedete, în al doilea episod din producția Jurnal de călătorie Asia Express.

Ce a dezvăluit cameramanul echipei Mirela Vaida și Oana Tomoiagă despre cele două! Imagini nedifuzate la TV, la Asia Express

În al doilea episod din Jurnal de călătorie a ieșit la iveală faptul că între concurenți și cameraman se naște o relație de prietenie și încredere. Unele echipe sunt cât se poate de serioase și tăcute, altele sunt fix invers. Iată mai jos ce a declarat cameramanul echipei Mirela Vaida și Oana Tomoiagă despre cele două concurente de pe Drumul Mătăsii:

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„La noi în mașină este distracție întruna, pentru că sunt cu două fete care cântă întruna, am deja un repertoriu plin. Și, mai mult decât atât, nici nu mai pot să vorbesc de gura lor”, a fost dezvăluirea făcută de Marian Negotei, cameraman Asia Express.

„Un repertoriu bogat, variat și cult”, a completat Mirela Vaida.

„Marinică a avut un noroc chior, a zis că în viața lui nu a stat cu două femei în trupă și acum abia poate face față și asta pentru că nici eu, nici Oana, nu tăceam neam, noi nici în somn nu tăcem”, a spus apoi vedeta emisiunii Acces Direct.

Mirela Vaida și Marian Negotei la Asia Express

Mirela Vaida și Marian Negotei la Asia Express

„Oana ca Oana, dar Mirela...”, a fost replica dată de Marian Negotei, cameramanul.

„Eu sunt și nevorbită, că dacă duc lipsa copiilor și a emisiunilor zilnice, trebuie să recuperez cumva handicapul. Mergem înainte, Marinică, nu te descumpăni că dacă pleci de aici o să te întorci bărbat, nu ai cum să scapi altfel”, a glumit Mirela Vaida.

„Da, dar cu ceva ani mai bătrân”, a completat bărbatul, în spirit de glumă.

Marian Negotei și echipa sa, la Asia Express

colaj foto cu marian negotei, cameraman, si mirela vaida la asia express

Marian Negotei și echipa sa, la Asia Express

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