Furnicuțele 2026. Marius Urzică, confesiuni despre fiul cel mare, Andrei! Cum se înțelege cu băiatul din prima căsnicie

Episodul 11 al sezonului 2 din data de 22 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marele campion olimpic Marius Urzică deschide albumul cu amintiri și vorbește deschis despre aspecte mai puțin cunoscute din viața sa personală. Gimnastul a făcut mărturisiri calde despre fiul său cel mare, Andrei, rezultat din prima sa căsnicie, explicând cum a evoluat relația lor de-a lungul anilor și ce loc important ocupă în inima sa. În plus, Marius Urzică a privit înapoi spre propria copilărie, amintindu-și de primii pași făcuți în sport, de sacrificiile uriașe ale familiei sale și de mediul simplu în care s-a format înainte de a atinge gloria olimpică.

Marti, 22.09.2026, 18:26