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Furnicuțele 2026. Marius Urzică, confesiuni despre fiul cel mare, Andrei! Cum se înțelege cu băiatul din prima căsnicie

Episodul 11 al sezonului 2 din data de 22 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marele campion olimpic Marius Urzică deschide albumul cu amintiri și vorbește deschis despre aspecte mai puțin cunoscute din viața sa personală. Gimnastul a făcut mărturisiri calde despre fiul său cel mare, Andrei, rezultat din prima sa căsnicie, explicând cum a evoluat relația lor de-a lungul anilor și ce loc important ocupă în inima sa. În plus, Marius Urzică a privit înapoi spre propria copilărie, amintindu-și de primii pași făcuți în sport, de sacrificiile uriașe ale familiei sale și de mediul simplu în care s-a format înainte de a atinge gloria olimpică.
Marti, 22.09.2026, 18:26
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Asia Express 2026. Concurenții luptă pentru un avantaj important! Irina Fodor: Veți putea obține trei aparate de tradus în timp real!

Asia Express 2026. Concurenții luptă pentru un avantaj important! Irina Fodor: Veți putea obține trei aparate de tradus în timp real!

Logo show Marti, 22.09.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Marius Urzică, la Lucrarea de Control! Cătălin Măruță: „Ai spus vreodată că nu mai poți?”

Furnicuțele 2026. Marius Urzică, la Lucrarea de Control! Cătălin Măruță: „Ai spus vreodată că nu mai poți?”

Logo show Marti, 22.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Spune cuvântul corect până nu se sparge balonul cu artificii! Cât de rapid a fost Marius Urzică

Furnicuțele 2026. Spune cuvântul corect până nu se sparge balonul cu artificii! Cât de rapid a fost Marius Urzică

Logo show Marti, 22.09.2026, 18:56 Furnicuțele 2026. Mesajul omului care l-a descoperit pe Marius Urzică! Josef Ferencz, adevărul despre cariera campionului

Furnicuțele 2026. Mesajul omului care l-a descoperit pe Marius Urzică! Josef Ferencz, adevărul despre cariera campionului

Logo show Marti, 22.09.2026, 18:43 Furnicuțele 2026. Proba contra cronometru în care Marius Urzică a trebuit să ghicească ce-i spune soția

Furnicuțele 2026. Proba contra cronometru în care Marius Urzică a trebuit să ghicească ce-i spune soția

Logo show Marti, 22.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Simona și Marius Urzică, confesiune despre fiica lor, Yasmin! Cum au aflat că nu aude

Furnicuțele 2026. Simona și Marius Urzică, confesiune despre fiica lor, Yasmin! Cum au aflat că nu aude

Logo show Marti, 22.09.2026, 18:12 Furnicuțele 2026. Cine este golgheterul familiei? Marius Urzică și fiul său, Alexandru, duel pe terenul de fotbal

Furnicuțele 2026. Cine este golgheterul familiei? Marius Urzică și fiul său, Alexandru, duel pe terenul de fotbal

Logo show Marti, 22.09.2026, 17:57 Furnicuțele 2026. Fiul lui Marius Urzică, despre viața de sportiv la 15 ani. Tatăl îi este antrenor

Furnicuțele 2026. Fiul lui Marius Urzică, despre viața de sportiv la 15 ani. Tatăl îi este antrenor

Logo show Marti, 22.09.2026, 17:40 Furnicuțele 2026. Cum s-au cunoscut Marius Urzică și soția lui: „Aveam 20 de ani”

Furnicuțele 2026. Cum s-au cunoscut Marius Urzică și soția lui: „Aveam 20 de ani”

Logo show Marti, 22.09.2026, 17:24 Furnicuțele 2026. Momente unice din copilăria unui mare campion! Ce i-a transmis Nadia Comăneci lui Marius Urzică

Furnicuțele 2026. Momente unice din copilăria unui mare campion! Ce i-a transmis Nadia Comăneci lui Marius Urzică

Logo show Marti, 22.09.2026, 17:12 Mireasa, sezonul 13. La ce concluzie au ajuns Anne-Mary și Radu după discuțiile aprinse de la petrecere

Mireasa, sezonul 13. La ce concluzie au ajuns Anne-Mary și Radu după discuțiile aprinse de la petrecere

Logo show Marti, 22.09.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 13. Anne-Mary vrea ca Valentin și Maria să se împace! Reacția Andreei

Mireasa, sezonul 13. Anne-Mary vrea ca Valentin și Maria să se împace! Reacția Andreei

Logo show Marti, 22.09.2026, 15:49
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