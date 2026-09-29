Ce au primit de mâncare concurenții de la Asia Express la gazdele din China! Ce a făcut Cheloo. Azi, de la 20:30, la Antena 1

Descoperă ce au primit de mâncare concurenții de la Asia Express la gazdele lor din China. Cheloo a avut o reacție savuroasă după ce a gustat vinul de orez, în ediția din 29 septembrie 2026. Descoperă imagini în premieră din ediția de azi.

După o zi plină de misiuni, concurenții au descoperit ce le-au pregătit gazdele din China | Antena 1

Concurenții rămași pe Drumul Mătăsii, la Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, au avut parte de o surpriză de proporți atunci când au ajuns acasă la gazdele lor și au descoperit ce mâncare li s-a pus pe masă. De asemenea, tot în această ediție, Cheloo a avut o reacție savuroasă atunci când un bărbat i-a oferit vin de orez.

Află în rândurile de mai jos detalii înainte de difuzarea la TV! Întregul moment se va vedea diseară, de la ora 20:30, la Antena 1.

Ce au primit de mâncare concurențiide la Asia Express la gazdele din China! Ce a făcut Cheloo când a primit vin de orez. Azi, de la 20:30, la Antena 1

În ediția 14 a show-ului Asia Express, difuzat astăzi, de la ora 20:30, echipele rămase în competiție pe Drumul Mătăsii au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au ajuns acasă la gazdele lor și s-au așezat la masă, descoperind astfel ce mâncare li s-a pregătit.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Lupta pentru Marea Imunitate aduce o zi cu emoție și spectacol la Asia Express, azi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY

Vă reamintim faptul că echipele au avut parte de o zi extrem de lungă și s-au zbătut de la o misiune la alta pentru a ajunge cât mai rapid la Irina Fodor și pentru a reuși astfel să se califice la jocul pentru amuletă. După o provocare extrem de grea, cei care au câștigat amuleta și avantajul unui Joker puternic a fost Valerie Lungu și Alex Gâlcă.

Valerie Lungu și Alex Gâlcă la gazdele din China, la Asia Express

Apoi, ediția din 29 septembrie 2026 prezintă imagini cu momentele trăite de concurenți la locul de cazare. Chinezii s-au dovedit a fi niște gazde extrem de generoase și au avut grijă să umple masa cu tot felul de mâncăruri asiatice.

Ana Maria Mocanu și Sânziana Buruiană, la Asia Express

Una dintre echipe a trăit chiar și o surpriză plăcută atunci când a constatat faptul că ceea ce părea inițial o porție de noodles s-a dovedit a fi, de fapt, o delicioasă porție de cartofi prăjiți. Ce alte preparate au mai fost pe masă poți descoperi în ediția de diseară.

Imagine cu un fel de mâncare primit de concurenții de la Asia Express, la gazde

Tot în ediția de diseară, difuzată de la ora 20:30, Cheloo a avut o reacție de-a dreptul savuroasă atunci când capul unei familii a decis să îl invite la masă ca să bea împreună vin de orez. Ce gust a avut băutura, dar și ce reacție savuroasă a avut concurentul de la Asia Express? Descoperă totul în show-ul de diseară, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Cheloo acasă la o gazdă din China, la Asia Express