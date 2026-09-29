Vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Centura Comarnic se deschide chiar în luna octombrie. Cum arată noua rută de aproape 6 kilometri.

Veste bună pentru românii care merg la munte. Se deschide Centura Comarnic. Când se va putea circula pe noul drum | Hepta

Sezonul rece vine cu o veste importantă pentru șoferii care circulă frecvent pe Valea Prahovei. Începând de joi, 1 octombrie, cei care tranzitează zona Comarnic vor avea la dispoziție o nouă variantă pentru a evita traversarea orașului pe DN1.

Centura Comarnic va fi inaugurată și deschisă circulației joi, la ora 14:00, la aproape trei ani de la începerea lucrărilor. Anunțul a fost făcut de Consiliul Județean Prahova.

Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape șase kilometri și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei.

Centura Comarnic, deschisă după aproape trei ani de lucrări

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Varianta ocolitoare se conectează la DN1 prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii. Drumul are două benzi de circulație, iar în zona de legătură cu DN1, autoritățile au pregătit o configurație menită să permită preluarea unui volum mai mare de trafic.

Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul-pod de aproximativ 380 de metri, care traversează râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești–Brașov. Proiectul include, de asemenea, mai multe lucrări de infrastructură și poduri, scrie Stiripesurse.

Pentru șoferii care merg spre stațiunile de pe Valea Prahovei și mai departe spre Brașov, noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1.

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Când au început lucrările la Centura Comarnic

Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial la 6 noiembrie 2023. La momentul demarării proiectului, Consiliul Județean Prahova anunța că noul drum urma să contribuie la descongestionarea traficului de pe Valea Prahovei.

Centura Comarnic a fost unul dintre proiectele de infrastructură așteptate de șoferii care circulă pe DN1, în condițiile în care această rută este intens tranzitată, mai ales în perioadele aglomerate, în weekenduri și în sezonul de iarnă, notează Antena3.

Deschiderea noii șosele nu înseamnă însă că toate problemele de trafic de pe Valea Prahovei vor dispărea. Varianta ocolitoare este destinată să preia o parte din fluxul de mașini și să reducă presiunea asupra circulației prin Comarnic.

Șoferii care ajung în zonă vor avea o nouă opțiune pentru a-și continua drumul spre munte, fără să mai fie nevoiți să traverseze orașul Comarnic pe vechiul traseu al DN1.