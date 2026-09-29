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DRAGOSTEA POARTĂ PANTOFII ROŞII. SheroTalk a ajuns la Madrid: „Prima palmă am primit-o în ziua nunții”

Pe 26 septembrie, la Institutul Cultural Român din Madrid, zeci de românce stabilite în Spania s-au reunit la SheroTalk, un eveniment dedicat unei teme despre care societatea alege, cel mai adesea, să tacă: violența domestică și formele ei invizibile.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 16:20 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 16:23
Descoperă mai multe detali despre proiectul SheroTalk | antena 1
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Inițiativa face parte din campania „Dragostea poartă pantofii roșii”, lansată de Alessandra Stoicescu, președinte Fundația Mereu Aproape și realizator SHERO, care susține introducerea unui registru al agresorilor și măsuri concrete pentru protejarea victimelor. Este o continuare firească, după întâlnirile de la Timișoara, Londra, Constanța, Roma și București.

DRAGOSTEA POARTĂ PANTOFII ROŞII. SheroTalk a ajuns la Madrid. Află detalii

Spania este una dintre campioanele Europei în lupta împotriva violenței asupra femeilor. Are o linie dedicată care nu apare pe factura de telefon și un sistem care evaluează riscul pentru fiecare femeie în parte. Și, cu toate acestea, printre străinele ucise acolo de partenerii lor, româncele sunt pe locul doi. Sunt 47 de femei din România care au murit atacate de bărbații cu care își împărțeau viața, în perioada 2003-2024. Nicio lege bună nu ajunge, dacă femeia de lângă tine nu știe că există.

Alessandra Stoicescu la SheroTalk, alături de alte participante

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Alessandra Stoicescu la SheroTalk, alături de alte participante

Ziua a avut două părți și amândouă au fost gândite cu un scop precis. Mai întâi, pe treptele monumentului lui Alfonso al XII-lea, în parcul El Retiro, zeci de românce au venit îmbrăcate în alb și încălțate cu pantofi roșii, într-un flashmob dedicat femeilor care nu mai sunt aici ca să vorbească despre ceea ce li s-a întâmplat.

Acolo, una dintre ele s-a descălțat. Purta pantofii dăruiți cândva de fostul ei soț. Un om pe care comunitatea îl vedea la altar vorbind despre iubire și respect și care, acasă, o umilea cu vorbe, folosindu-se chiar de credința pe care o propovăduia. Nu i-a aruncat. I-a dat mai departe. Apoi s-au îmbrățișat toate.

Alessandra Stoicescu la SheroTalk, alături de alte participante

Alessandra Stoicescu la SheroTalk, alături de alte participante

Câteva ore mai târziu, la Institutul Cultural Român, aceleași femei se reuneau. Iar în mijlocul lor a stat Alessandra Stoicescu, cea care le-a ascultat ore în șir fără să își ia ochii de la niciuna.

„Ești SHERO pentru că ai înțeles că lucrul de care ți-a fost cel mai rușine este, de fapt, puterea ta. Comunitatea devine din ce în ce mai puternică din două motive foarte simple. Pentru că spunem lucrurilor pe nume și pentru că suntem multe. Cuvintele unesc, cuvintele vindecă. Lacrimile nu sunt întotdeauna semn de tristețe, ci de emoție profundă, care ne-a adus împreună. Și comunitatea SHERO înseamnă că suntem tot mai mulți uniți cu poveștile noastre, cu emoțiile noastre și cu nevoia noastră de a vindeca societăți și indivizi.” le-a spus Alessandra Stoicescu invitatelor.

Alessandra Stoicescu la SheroTalk, alături de alte participante

Alessandra Stoicescu la SheroTalk, alături de alte participante

Ana Camelia Dănilă a fost preoteasă. Are trei copii. Ani la rând a fost, în ochii tuturor, jumătatea unui cuplu model. Bărbatul ei era un reper în comunitate.

Nu a avut niciodată o vânătaie de arătat. Violența ei nu lasă urme pe corp, lasă în minte. Și venea îmbrăcată în cuvintele cele mai greu de contrazis. Cea mai grea întrebare a venit de la copii.

„Cel mai dureros a fost când proprii mei copii mă întrebau cum se poate ca aceeași persoană care zice că te iubește, după cinci minute să strige la tine ca și cum ar fi uitat că acum cinci minute ți-ar fi zis că te iubește”, a povestit Ana Camelia Dănilă.

Camelia Lucan avea șaptesprezece ani când a aflat cum arată iadul în familie.

„Prima palmă am primit-o în ziua nunții. În ziua în care mi se promitea o viață fericită, am înțeles ce fel de viață urmează”, a spus ea. A rămas ani buni. Nu putea să facă nimic fără el. A fost urmărită, înjosită, bătută. Ajunsese să îi fie bătută și mama. A crezut, la un moment dat, că o să moară de mâna lui.

„Am avut o dorință arzătoare ca atunci când copiii o să fie mai mărișori să înțeleagă, să știe că nu trebuie să accepte orice, că nu trebuie să sufere, că nu trebuie să se creadă mai mici decât sunt”, a mărturisit Camelia Lucan.

Și totuși, cea mai frecventă întrebare pe care o aud femeile acestea nu este „cum ai supraviețuit”, ci ,,de ce nu ai plecat”.

Mihaela Bucur, psihoterapeut, lucrează cu ele în cabinet. Separarea nu este o decizie luată într-o dimineață, a explicat ea, ci e un proces lung, care începe în clipa în care o femeie își dă voie să creadă ce simte. Iar semnele apar cu mult înaintea primei lovituri.

Diana Gini, antreprenoare, a venit cu un alt fel de poveste despre curaj. A primit un diagnostic crunt și a trecut prin el. A vorbit despre ce se întâmplă cu un om în ziua în care i se spune că nu mai are timp și despre cum se găsește, în ziua aceea, puterea de a merge înainte.

Evenimentul a fost găzduit de Institutul Cultural Român din Madrid, condus de Maria Pop. ,,Să aibă curajul să spună nu, să aibă curajul să închidă o ușă, să aibă curajul să înceapă de la capăt și să fie lumină pentru fetele care vor veni după ele.” a spus Maria Pop.

SheroTalk nu se oprește la Madrid. Urmează Chișinău, Ateneul Român la București și Bruxelles.

imagine cu femei participante la Sherotalk
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Evenimentul de la Madrid a fost posibil cu sprijinul partenerilor: Ambasada României în Regatul Spaniei, Consulatul General al României la Madrid, Institutul Cultural Român din Madrid, Banca Transilvania, TAROM, Top Line Romania, Romanian United Foundation și Global Romania.

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