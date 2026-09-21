Asia Express 2026. Proba care a provocat panică! Mirela Vaida, în stare de șoc: „Vrei să mor?!”

Episodul 10 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 septembrie 2026. Misiunea din piață s-a dovedit a fi o adevărată probă de foc, care le-a testat la maxim limitele de suportabilitate concurenților. Ingredientele neobișnuite de pe tarabe au provocat reacții viscerale. Mirela Vaida a rămas-o mască și s-a declarat complet oripilată de cele văzute, mărturisind: „Eu nu cred așa ceva! Nu pot să mă uit, nu pot să mă apropii de așa ceva!”.

Luni, 21.09.2026, 22:40