Valerie Lungu a fost cerută în căsătorie. Primele imagini cu inelul de logodna al concurentei de la de la Asia Express 2026

Valerie Lungu și Alex Gâlcă s-au logodit după o relație cu despărțiri și împăcări. Influencerița a publicat primele imagini cu inelul de logodnă și momentul emoționant al cererii în căsătorie.

Valerie Lungu și Alex Gâlcă s-au logodit după o relație cu despărțiri și împăcări. Influencerița a publicat primele imagini cu inelul de logodnă și momentul emoționant al cererii în căsătorie. | Antena 1/ Instagram

Valerie Lungu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Influencerița a fost cerută în căsătorie de iubitul său, Alex Gâlcă, iar vestea i-a emoționat pe fanii care le urmăresc povestea de dragoste de ani buni. După ce relația lor a trecut prin numeroase etape importante, cei doi au decis să facă marele pas și să își unească destinele.

Valerie Lungu a fost cerută în căsătorie

Momentul cererii în căsătorie a avut loc într-un cadru spectaculos, atent pregătit de Alex Gâlcă. Evenimentul a fost surprins în imagini și videoclipuri pe care cei doi le-au împărtășit ulterior cu urmăritorii lor din mediul online. Valerie a publicat mai multe fotografii în care își etalează impresionantul inel de logodnă, dar și un videoclip care surprinde emoțiile trăite în acele clipe speciale. La rândul său, Alex a distribuit imagini de la cererea în căsătorie, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Povestea de iubire dintre Valerie și Alex a început în urmă cu câțiva ani, într-un context profesional. Cei doi, originari din Republica Moldova, s-au cunoscut în timpul unei colaborări din zona de content creation și influencer marketing. Alex a fost cel care a făcut primul pas, însă începutul relației nu a fost unul lipsit de provocări.

Articolul continuă după reclamă

Influencerița a mărturisit în trecut că nu a acceptat imediat invitațiile lui Alex, însă, în cele din urmă, cei doi au descoperit că au multe lucruri în comun și au decis să formeze un cuplu. Relația lor a evoluat discret la început, iar prima apariție oficială ca iubiți a avut loc în anul 2023, la un eveniment monden.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deși păreau mai îndrăgostiți ca niciodată, în 2024 cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Despărțirea a surprins comunitatea lor de urmăritori, însă iubirea dintre ei s-a dovedit mai puternică decât problemele întâmpinate. În toamna aceluiași an, Valerie și Alex s-au împăcat și au decis să își ofere o nouă șansă.

De atunci, relația lor a devenit tot mai serioasă. Cei doi s-au mutat împreună și au început să construiască locuința la care visau de mult timp. În repetate rânduri, Valerie a vorbit despre planurile lor de viitor și despre dorința de a întemeia o familie. Acum, logodna pare să fie următorul pas firesc în povestea lor.

Primele imagini cu inelul de logodna al concurentei de la de la Asia Express 2026

Pe lângă pregătirile pentru nuntă, Valerie Lungu și Alex Gâlcă se pregătesc și pentru o provocare de proporții. Cei doi vor participa în noul sezon al emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii, unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri din România.

Concurenții vor traversa mii de kilometri prin locuri necunoscute, fără telefoane și fără bani, având la dispoziție doar ingeniozitatea lor și ajutorul localnicilor. Destinația finală a aventurii este Perla din Shanghai, iar experiența promite să le testeze limitele atât fizice, cât și emoționale.

„Am ales să mergem la Asia Express pentru că simțim că e momentul să ieșim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experiență, e o provocare personală să ne învingem fricile și să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viață, iar la finalul acestei experiențe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenți, mai empatici și capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, a declarat Valerie.

Logodna vine astfel într-un moment special pentru cei doi.