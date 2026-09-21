Prima noapte în China le-a dat bătăi de cap concurenților de la Asia Express. Refuzurile localnicilor și diferențele culturale au complicat căutarea cazării.

Ce probleme au întâmpinat concurenții la cazare în China. Ce i-a surprins cel mai tare în noua etapă: „Mi se pare că mă înjosesc” | Antena 1

Prima noapte în noua etapă din China nu a fost deloc ușoară pentru concurenții de la Asia Express – Drumul Mătăsii. Pe lângă dificultățile cauzate de bariera lingvistică, concurenții s-au lovit și de diferențele culturale, iar găsirea unui loc în care să doarmă s-a transformat într-o adevărată provocare.

Ce probleme au întâmpinat concurenții la cazare în China

Echipele au căutat din greu cazare pentru prima lor noapte în China, însă localnicii nu s-au arătat întotdeauna dispuși să le deschidă ușa.

„Niciodată în căutarea cazărilor nu am mai fost atât de derutată și pierdută în spațiu. Prima seară e cea mai grea”, a declarat Maya, fiica Mirelei Retegan, în timpul competiției.

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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, refuzate de localnici

Nici Mirela Vaida și colega sa, Oana Tomoiagă, nu au avut mai mult noroc atunci când au pornit în căutarea unui loc unde să își petreacă noaptea.

Cele două au întâmpinat mai multe refuzuri, iar situația a devenit tot mai dificilă pe măsură ce timpul trecea și oboseala se acumula.

„Ne-au refuzat pe capete. Mă durea gâtul de câte ori spusesem povestea”, a declarat Mirela Vaida, povestind despre experiența avută în prima noapte din China.

După o zi lungă de competiție, găsirea unei cazări reprezintă o provocare importantă pentru toate echipele. Concurenții nu au bani pentru cazare și trebuie să-i convingă pe localnici să îi primească peste noapte.

Maurice Munteanu, reacție neașteptată după ce și-a găsit cazare

În cele din urmă, echipele au reușit să găsească locuri în care să doarmă și să-și adune forțele pentru următoarea etapă a competiției. Totuși, condițiile întâlnite nu au fost întotdeauna cele cu care concurenții erau obișnuiți.

Maurice Munteanu a avut și el o reacție după experiența din prima noapte petrecută în China.

„Mi s-a părut meschină treaba”, a declarat concurentul.

La rândul său, Gabi Torje a povestit în testimoniale despre momentul în care s-a pus în pat, după o zi solicitantă în competiție.

„Eu, când m-am pus în pătuțul ăla mic, am văzut niște mămăjeni, dar nu i-am mai zis nimic”, a declarat Gabi Torje.

Chiar dacă prima noapte din noua etapă nu a fost deloc simplă, concurenții au reușit, în cele din urmă, să-și găsească un loc de dormit. Odihna a fost însă esențială, pentru că o nouă zi în Asia Express – Drumul Mătăsii înseamnă alte probe, alte drumuri și noi provocări pentru echipe.