Asia Express 2026. Barieră lingvistică uriașă în China! Găsirea unei cazări le-a dat bătăi de cap concurenților: „A fost cea mai grea zi”

Episodul 10 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 septembrie 2026. Concurenții s-au aflat pentru prima dată de la începutul competiției în situația de a-și căuta singuri un loc de dormit în China, însă misiunea s-a dovedit a fi extrem de dificilă. Principala problemă a fost bariera lingvistică, concurenții plângându-se că le-a fost aproape imposibil să se înțeleagă cu localnicii.

Luni, 21.09.2026, 20:45