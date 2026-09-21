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Asia Express 2026. Autostop complicat în drumul spre următoarea misiune! Gabi Torje: „Nu știu propria lor limbă!”

Episodul 10 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 septembrie 2026. Traseul i-a purtat pe concurenți spre Guangzhou, acolo unde o clinică medicală a devenit punctul de întâlnire pentru următoarea misiune. Drumul spre locație și proba de autostop au scos din nou la iveală mari bariere lingvistice. Gabi Torje și Alin Ciurariu au întâmpinat dificultăți neașteptate atunci când au încercat să ceară îndrumări, rămânând surprinși că localnicii nu reușeau să îi orienteze nici măcar după ce le arătau adresa scrisă în limba chineză.
Luni, 21.09.2026, 21:10
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Asia Express 2026. Panicã uriașă la autostop! Broaștele Mirelei Vaida și Loredanei Chivu au scăpat prin mașină

Asia Express 2026. Panicã uriașă la autostop! Broaștele Mirelei Vaida și Loredanei Chivu au scăpat prin mașină

Logo show Luni, 21.09.2026, 22:55 Asia Express 2026. Proba care a provocat panică! Mirela Vaida, în stare de șoc: „Vrei să mor?!”

Asia Express 2026. Proba care a provocat panică! Mirela Vaida, în stare de șoc: „Vrei să mor?!”

Logo show Luni, 21.09.2026, 22:40 Asia Express 2026. Misiune gastronomică într-o piață din China! Loredana Chivu, șocată de ingrediente: „Organ genital!”

Asia Express 2026. Misiune gastronomică într-o piață din China! Loredana Chivu, șocată de ingrediente: „Organ genital!”

Logo show Luni, 21.09.2026, 22:30 Asia Express 2026. Test neașteptat la clinica de medicină tradițională! Un concurent devine medic, iar celălalt primește tratamentul

Asia Express 2026. Test neașteptat la clinica de medicină tradițională! Un concurent devine medic, iar celălalt primește tratamentul

Logo show Luni, 21.09.2026, 22:00 Asia Express 2026. Barieră lingvistică uriașă în China! Găsirea unei cazări le-a dat bătăi de cap concurenților: „A fost cea mai grea zi”

Asia Express 2026. Barieră lingvistică uriașă în China! Găsirea unei cazări le-a dat bătăi de cap concurenților: „A fost cea mai grea zi”

Logo show Luni, 21.09.2026, 20:45 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Irina Fodor! Ce a întrebat-o Cătălin Măruță

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Logo show Luni, 21.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Irina Fodor, duel la mima! Cum s-au descurcat echipele în noua provocare

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Furnicuțele 2026. Irina Fodor și-ar dori ca soțul și fiica să o însoțească în aventura Asia Express

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Logo show Luni, 21.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Teodora Stan vorbește despre sora ei, Irina Fodor

Furnicuțele 2026. Teodora Stan vorbește despre sora ei, Irina Fodor

Logo show Luni, 21.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Furnici la bâlci, provocare pentru Irina Fodor și Roxana Paulică! Cine doboară piramida de pahare

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Logo show Luni, 21.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Cum este Irina Fodor dincolo de camere? Roxana Paulică vorbește despre colaborarea lor

Furnicuțele 2026. Cum este Irina Fodor dincolo de camere? Roxana Paulică vorbește despre colaborarea lor

Logo show Luni, 21.09.2026, 18:30
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