Asia Express 2026. Autostop complicat în drumul spre următoarea misiune! Gabi Torje: „Nu știu propria lor limbă!”

Episodul 10 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 septembrie 2026. Traseul i-a purtat pe concurenți spre Guangzhou, acolo unde o clinică medicală a devenit punctul de întâlnire pentru următoarea misiune. Drumul spre locație și proba de autostop au scos din nou la iveală mari bariere lingvistice. Gabi Torje și Alin Ciurariu au întâmpinat dificultăți neașteptate atunci când au încercat să ceară îndrumări, rămânând surprinși că localnicii nu reușeau să îi orienteze nici măcar după ce le arătau adresa scrisă în limba chineză.

Luni, 21.09.2026, 21:10