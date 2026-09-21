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De ce a fost Maurice penzaliat în prima etapă din China la Asia Express. Ce a refuzat să facă: „Se merge foarte haotic, fetelor”

Maurice și Connie au primit o penalizare de 30 de minute la Asia Express, după ce au încălcat o regulă. Ce s-a întâmplat în prima etapă din China?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 21:05 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 21:17
De ce a fost Maurice penzaliat în prima etapă din China la Asia Express. Ce au refuzat să facă: „Se merge foarte haotic, fetelor” | Antena 1
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Maurice Munteanu și Connie au început cu stângul prima etapă din China de la Asia Express – Drumul Mătăsii. Cei doi concurenți au primit o penalizare de 30 de minute, care le-a îngreunat considerabil misiunea de a ajunge cât mai repede la următoarea probă.

Penalizarea a venit după o noapte dificilă, în care echipele au fost nevoite să își găsească singure cazare. Pentru Maurice și Connie, căutarea unui loc în care să doarmă nu a fost deloc simplă, iar tensiunile au apărut chiar în timpul acestei misiuni.

De ce au primit Maurice și Connie penalizarea

Cei doi au fost penalizați cu 30 de minute după ce Maurice a refuzat să se lege de mână cu partenera sa în timp ce căutau cazare. Regula i-a obligat pe concurenți să rămână împreună în anumite momente ale cursei, iar nerespectarea acesteia a venit cu o consecință importantă pentru echipă.

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Astfel, Maurice și Connie au pornit în următoarea etapă cu un handicap care putea să le afecteze serios șansele de a ajunge la timp la următoarea misiune.

Cele 30 de minute pot părea puțin într-o cursă obișnuită, însă la Asia Express fiecare secundă poate conta. O penalizare de acest fel poate însemna că o echipă ajunge mai târziu la o probă, găsește mai greu o mașină sau pierde un avantaj important în fața celorlalți concurenți.

Maurice Munteanu, nemulțumit de haosul din cursă

După ce au primit penalizarea, Maurice și Connie au fost nevoiți să recupereze timpul pierdut și să se concentreze pe următoarea misiune.

„Se merge foarte haotic, fetelor”, a fost una dintre reacțiile lui Maurice în timpul cursei.

Pentru concurenți, presiunea este cu atât mai mare cu cât fiecare etapă poate schimba clasamentul. După o noapte dificilă și o penalizare de 30 de minute, Maurice și Connie au avut de recuperat timp prețios.

În această etapă, echipele s-au întrecut pentru imunitatea oferită de Irina Fodor, iar miza a fost una importantă pentru parcursul lor în competiție.

Rămâne de văzut dacă Maurice și Connie au reușit să recupereze timpul pierdut și să-și păstreze locul în cursa pentru imunitate, în ciuda handicapului cu care au pornit în prima etapă din China.

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