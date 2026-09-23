Valerie Lungu a cedat în timpul unei probe de la Asia Express, după ce și-a văzut partenerul în dificultate. Ce a făcut-o să spună că vrea să plece?

Valerie Lungu, momente de panică la Asia Express. Ce a făcut-o să-și dorească să plece acasă: „Nu vreau să te văd așa” | Antena 1

Pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Cursa pentru Ultima Șansă de la Asia Express – Drumul Mătăsii a venit cu o presiune uriașă. Cei doi au fost votați să participe la cursa care le putea decide viitorul în competiție, însă una dintre probe s-a dovedit extrem de dificilă pentru concurentă.

Valerie Lungu, momente de panică la Asia Express

Valerie a ajuns să își piardă controlul asupra emoțiilor după ce și-a văzut partenerul în dificultate. Alex Gîlcă a avut probleme din cauza genunchiului, iar misiunea pe care trebuia să o îndeplinească a devenit din ce în ce mai greu de dus la capăt.

În timpul unei probe, Alex a fost nevoit să imite mișcările pe care i le arăta un judecător. Situația s-a complicat însă în momentul în care problema pe care o avea la genunchi nu i-a permis să execute cu ușurință mișcările respective.

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Valerie a urmărit totul și a observat că partenerul ei suferă. Pentru concurentă, momentul a devenit unul extrem de greu de gestionat. Ea a ajuns să-i ceară lui Alex să se oprească și să nu-și pună sănătatea în pericol pentru competiție.

„El, cu piciorul bolnav, nu putea să-l pună, să se sprijine pe el. Ascultă-mă, te rog, eu nu mai pot să fac. Eu mă uit la tine cum te chinui. Eu nu pot să mă uit la tine când te chinui”, a spus Valerie, vizibil afectată de ceea ce se întâmpla.

„Sănătatea e mai importantă decât orice joc”

Valerie a mers mai departe și a spus că este dispusă să accepte chiar și o penalizare pentru a nu-și vedea partenerul continuând într-o stare în care simte că se chinuie.

„Mai bine iau penalizare. Sănătatea e mai importantă decât orice joc. Ce nu înțelegeți? Înțelege odată. Eu vreau penalizare acum. Eu nu mai vreau, nu mai vreau, înțelege. Eu știu când nu mai pot să duc”, a declarat concurenta.

Presiunea acumulată pe parcursul competiției și situația lui Alex au făcut-o pe Valerie să ajungă într-un punct în care a spus că nu mai vrea să continue.

„Oricum toți concurenții nu mă iubesc, mă votează mereu. Nu mai vreau. Gata. Mai bine plec acum acasă”, a mai spus ea.

Cum a încercat Alex să o calmeze

În cadrul testimonialului, Valerie a explicat că acel moment a reprezentat pentru ea un adevărat apogeu al emoțiilor. Concurenta a recunoscut că nu a mai putut să își stăpânească reacțiile atunci când și-a văzut partenerul în dificultate.

Alex Gîlcă a încercat să o calmeze și să o convingă să continue proba. Cei doi știau că se află într-o cursă cu miză uriașă și că fiecare minut poate conta în lupta pentru rămânerea în competiție.

Pentru Valerie, însă, momentul a fost mai mult decât o simplă probă. Ea a simțit că sănătatea partenerului trebuie să fie pusă înaintea rezultatului din concurs și a transmis acest lucru fără ezitare.

O cursă în care fiecare secundă a contat

Valerie și Alex Gîlcă au reușit, în cele din urmă, să continue cursa, în ciuda momentului dificil prin care au trecut. Cei doi au avut de înfruntat în continuare probele pregătite pentru Cursa pentru Ultima Șansă și au încercat să ajungă cât mai repede la Irina Fodor.