Trei echipe au ajuns în prima Cursă pentru Ultima Șansă din China. Cine a intrat în lupta decisivă și cine riscă să părăsească Asia Express?

Ce echipe au intrat în prima cursă pentru Ultima Șansă din China. Concurenții riscă eliminarea de la Asia Express în această seară | Antena 1

Tensiunea a atins cote maxime în ediția de astăzi de la Asia Express – Drumul Mătăsii, după ce Irina Fodor a anunțat ordinea în care echipele au ajuns la ea și, implicit, numele concurenților care intră în prima Cursă pentru Ultima Șansă din China. Pentru trei echipe, aventura continuă sub semnul unei mize uriașe: una dintre ele poate părăsi competiția.

Ce echipe au intrat în prima cursă pentru Ultima Șansă din China

Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au avut parte de un avantaj important, după ce au obținut imunitatea mare. De asemenea, Mirela Vaida și Oana Tomiaga au beneficiat de imunitatea mică. Astfel, cele două echipe au fost protejate și nu au fost nevoite să treacă prin emoțiile unei curse în care fiecare greșeală poate avea consecințe importante.

Potrivit regulilor competiției, rezultatul cursei și ordinea sosirii la Irina Fodor au avut un rol esențial în stabilirea echipelor care urmau să lupte pentru rămânerea în competiție.

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Cheloo și Mihai Ban, prima echipă calificată în cursă

Cheloo și Mihai Ban au avut parte de un rezultat care i-a trimis direct în Cursa pentru Ultima Șansă. Cei doi au ajuns pe penultimul loc la Irina Fodor, iar această poziție le-a adus statutul de prima echipă calificată pentru cursa decisivă.

Pentru Cheloo și Mihai Ban, presiunea a devenit astfel și mai mare. Cei doi au fost nevoiți să își adune forțele și să pornească într-o nouă probă, de această dată cu posibilitatea eliminării la final. Într-o competiție în care oboseala acumulată începe să își spună cuvântul, fiecare misiune poate deveni o adevărată provocare.

Maurice și Connie, cea de-a doua echipă trimisă în Cursa pentru Ultima Șansă

Cea de-a doua echipă care a ajuns în cursa pentru Ultima Șansă a fost formată din Maurice și Connie. Cei doi au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor.

Pentru Maurice și Connie, fiecare probă din această cursă a căpătat o importanță uriașă. Cei doi au trebuit să continue în condiții dificile, în timp ce celelalte echipe încercau să-și păstreze avantajul și să ajungă cât mai repede la Irina.

Ce echipă a fost aleasă după voturile concunreților

Pentru stabilirea celei de-a treia echipe, concurenții au fost puși în situația de a vota. În urma voturilor, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, respectiv Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au ajuns la egalitate.

În acest caz, Irina Fodor a apelat la ordinea sosirii echipelor pentru a face departajarea. Cum Valerie și Alex Gîlcă au avut avantajul în funcție de timpul la care au ajuns la Irina, cei doi au devenit cea de-a treia echipă care urma să intre în Cursa pentru Ultima Șansă.

Astfel, Cheloo și Mihai Ban, Maurice și Connie și Valerie Lungu și Alex Gîlcă au pornit în cursa care le putea decide viitorul în Asia Express.

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O cursă cu miză uriașă pentru cele trei echipe

Atmosfera a devenit tot mai tensionată odată ce cele trei echipe au aflat că trebuie să lupte pentru a rămâne în competiție. Fiecare probă a venit cu propriile dificultăți, iar concurenții au fost nevoiți să își gestioneze atât energia, cât și emoțiile.

Pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă, presiunea a fost cu atât mai mare, mai ales că Valerie traversa deja un moment dificil din punct de vedere fizic și emoțional. În timpul unei probe, concurenta a ajuns chiar să spună că sănătatea este mai importantă decât competiția.

De partea cealaltă, Cheloo și Mihai Ban au încercat să își păstreze concentrarea, chiar dacă anumite misiuni le-au pus răbdarea la încercare. Maurice și Connie au avut, la rândul lor, un singur obiectiv: să nu fie ultima echipă care ajunge la Irina.

Cine a reușit să treacă primul linia de sosire și ce echipă a ajuns ultima la Irina Fodor, în articolul dedicat verdictului din această seară.

Urmărește Asia Express – Drumul Mătăsii, luni - miercuri, de la 20:30, și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY!