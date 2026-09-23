Asia Express 2026. Care sunt cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă
Episodul 12 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 23 septembrie 2026. Irina Fodor a anunțat ordinea în care echipele au ajuns la ea și, implicit, numele concurenților care intră în prima Cursă pentru Ultima Șansă din China. Astfel, Cheloo și Mihai Ban, Maurice și Connie și Valerie Lungu și Alex Gîlcă au pornit în cursa care le putea decide viitorul în Asia Express.
Miercuri, 23.09.2026, 20:31