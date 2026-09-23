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Cheloo, reacție savuroasă la Asia Express. Ce l-a făcut să dea cărțile pe față: „Toate doamnele din viața mea spun «nu»”

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Valerie Lungu de la Asia Express s-a căsătorit cu Alex Gîlcă! Nunta a avut loc în mare secret

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Valerie Lungu, momente de panică la Asia Express. Ce a făcut-o să-și dorească să plece acasă: „Nu vreau să te văd așa”

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Asia Express 2026. Concurenții de la ultima șansă au avut de învățat un poem în limba chineză: Ș..ș..șșș!

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Ce echipe au intrat în prima cursă pentru Ultima Șansă din China. Concurenții riscă eliminarea de la Asia Express în această seară

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Asia Express 2026. Care sunt cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă