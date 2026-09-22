Ce concunreți au câștigat jocul de amuletă de la Asia Express? Ce avantaj au primit și ce moment tensionat a avut loc?

Cine a câștigat amuleta la Asia Express. Deznodământ la limită pentru concurenți: „Nu-mi vine să cred…” | Antena 1

Cele trei echipe care s-au calificat la jocul de amuletă de la „Asia Express – Drumul Mătăsii” au ajuns în fața Irinei Fodor, pregătite pentru o nouă provocare. Prezentatoarea le-a explicat concurenților regulile și le-a dezvăluit ce aveau de făcut pentru a pune mâna pe amuleta pusă în joc.

Ce echipă a câștigat jocul de amuletă

De această dată, proba avea să le testeze atât capacitatea de orientare, cât și comunicarea și încrederea dintre membrii fiecărei echipe.

Mirela și Oana, Loredana și Anamaria, dar și Gabi și Alin s-au luptat pentru amuletă

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„Scopul jocului este să găsiți numele unei dinastii, dar pentru asta aveți de făcut mai multe lucruri. Unul dintre voi va fi căutătorul, iar celălalt ghidul...”, le-a explicat Irina Fodor concurenților.

Jocul a presupus o coordonare foarte bună între membrii echipelor. Fiecare dintre cei doi concurenți avea un rol important, iar comunicarea dintre ei putea face diferența în cursă.

Cele trei echipe au pornit încrezătoare, însă lupta pentru amuletă s-a dovedit a fi una extrem de strânsă. Presiunea și dorința de a câștiga au dus însă și la un moment tensionat între Loredana Chivu și Anamaria Mocanu.

Cele două concurente au ajuns să se certe în timpul probei, iar emoțiile au devenit atât de puternice încât Anamaria a izbucnit în lacrimi.

Irina Fodor a încercat să calmeze situația, însă concurenta a recunoscut că nici măcar ea nu s-a așteptat la propria reacție.

„Nu-mi vine să cred că am putut să fiu eu așa. Nu mă recunosc eu pe mine”, a spus Anamaria Mocanu.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au câștigat amuleta

La finalul jocului, echipa care a reușit să se impună a fost formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Cele două concurente au câștigat amuleta în valoare de 1.000 de euro și au primit, de asemenea, un avantaj important pentru etapa care urma.

Victoria le-a oferit Mirelei și Oanei și un alt avantaj: cele două au făcut ordinea plecării echipelor în cursa următoare. Într-o competiție în care fiecare minut poate conta, alegerea poziției de start putea avea un rol important în desfășurarea cursei.

Pentru celelalte echipe, lupta nu s-a încheiat însă aici. Concurenții au fost nevoiți să-și adune forțele și să continue cursa, în condițiile în care fiecare probă îi poate apropia sau îndepărta de următoarea etapă.