Cine a câștigat amuleta și Jokerul la Asia Express. Reacția Ralucăi Bădulescu după verdict: „O împing cu rucsacul”

În ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, Irina Fodor a anunțat ce echipă a câștigat jocul de amulet. Descoperă ce reacție a avut Raluca Bădulescu, la aflarea verdictuliu.

Cea de-a șaptea etapă de pe Drumul Mătăsii a început în forță pentru echipele rămase în competiție, dar și cu un joc de amuletă inedit, ce a adus un Joker puternic. La finalul unei confruntări dificile, cu mult alergat, Iirna Fodor a anunțat cine a câștigat amuleta ș ice Joker a primit. Descoperă în rândurile de mai jos ce reacție a avut Raluca Bădulescu, la aflarea verdictului, în ediția din 18 octombrie 2026.

Cine a câștigat jocul de amuletă și mult râvnitul Joker la Asia Express, ediția din 18 octombrie 2026. Ce reație a avut Raluca Bădulescu după verdict

În a șaptea etapă a emisiunii Asia Express, două echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă. Este vorba despre Mirela Retegan și fiica ei, Maya, care i-au avut rivali pe Alex Gîlcă și Valerie Lungu.

„Bine ați venit, dragii mei, pe calea Dao, acolo unde totul se împarte și totul se unește. Dao nu este un drum, este mersul însuși. Nu începe și nu se termine, doar curge. Este liniștea dintre două respirațiii și forța care le leagă. În Dao, nimic nu se opune, totul se completează. Așa se naște Yin și Yang, lumină și întuneric, dar nu ca dușmani, ci precum două fețe ale aceluiași adevăr: Yin coboară, Yang urcă, iar între ele lumea își găsește echilibrul. Nu sunt opuse, sunt incomplete una fără cealaltă, asta spune daoismul. Și asta veți demonstra și voi, căci astăzi nu câștigă cei mai rapizi, ci cei mai echilibrați”, a fost anunțul făcut de Irina Fodor.

Articolul continuă după reclamă

Irina Fodor la Asia Express

Citește și: Maurice Munteanu și Raluca Bădulescu au făcut un show de zile mari la Asia Express. Au spart instrumentul în timpul probei

Aceasta a explicat concurenților faptul că fiecare echipă primește câte o sferă pe care trebuie să o procure, după ce găsesc echilibrul pe niște balansoare. Ulterior, concurenții trebuie să îndeplinească alte sarcini, sarcina fiind aceea de a aduna patru sfere. Apoi, partea a doua a misiunii implică obținerea numărului 488 în kilograme.

Alex Gîlcă și Valerie Lungu la Asia Express

Cronometrul a pornit, iar concurenții s-au apucar rapid de treabă. Primii care au reușit să găsească echilibrul au fost Valerie și Alex, care au mers mai departe.

Maya și Mirela Retegan la Asia Express

A fost o cursă extrem de palpitantă, însă la final au câștigat cei mai buni dintre cei buni. Irina Fodor a anunțat faptul că amuleta și Jokerul au fost câștigate de data aceasta de Valerie și Alex. Aceștia s-au bucurat extrem de mult, însă victoria lor a stârnit numeroase reacții.

Irina Fodor alături de cele două echipe de la Asia Express

„Nu mai pot, că sunt sigură că asta mică și-a dat doctoratul în plâns la TV. Cred că a spart crocodili din ăia pe ochi, am văzut-o eu cu ochii ăștia. Lăsați-mă cu prefăcătoriile, că nu mai pot. Înțeleg că în China nu e voie cu violența. Eu abia aștept următorul careu și o împing cu rucsacul”, a fost reacția neașteptată avută de Raluca Bădulescu la anunțarea verdictului.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.