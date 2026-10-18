Maurice Munteanu și Raluca Bădulescu au făcut un show de zile mari în ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express, în timpul uneia dintre probe.

În ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, concurenții au avut parte de o probă în care au fost nevoiți să facă show în stil Lao Qiang, o artă inedită din China. Maurice și Raluca Bădulescu s-au transformat și au făcut un show ca o descătușare de forțe, până au spart instrumentul.

Maurice Munteanu și Raluca Bădulescu au făcut un show de zile mari la Asia Express. Au spart instrumentul în timpul probei, în ediția din 18 octombrie 2026

Dacă la prima provocare, concurenții au avut de ales câte un cuvânt pe care apoi au avut sarcina de a-l reproduce cu ajutorul propriului corp, așezându-se corespunzător pe un semne de pe podea, următoarea misiune a fost și mai interesantă:„Misiunea voastră este să aduceți un tribut artei numite Lao Qiang și să vă însușiți spiritul ei. Observați cu atenție show-ul pe care l-au pregătit pentru voi, tehnica vocală, coregrafia, folosirea instrumentelor, dar mai ales atitudinea. Spuneți cuvintele magice LAO QIANG YINYUE și trupa va începe să cânte. Mult succes, Țuca”, scria pe mission board.

De îndată ce au făcut rost de obiectele necesare și de oameni dornici să ajute, echipele s-au apucat rapid de treabă, pentru a reproduce cât mai bine momentul prezentat de artiști.

Articolul continuă după reclamă

De îndată ce au simțit că sunt într-o formă bună și că au devenit îndeajuns de „gălăgioși”, echipele au urcat pe scenă pentru a-și prezenta momentul artistic. Cine a făcut bine a primit plicul și șansa de a merge mai departe, cine nu a reușit a fost nevoit să îndeplinească sarcina de a realiza un desen.

De îndată ce artiștii au început să cânte, Maurice Munteanu, Connie Preda și Raluca Bădulescu au privit uimiți, încercând să memoreze cât mai multe detalii.

„Era un fel de delir ce se întâmpla acolo”, a spus criticul de modă.

„Toată brigada era de la Bălăceanca, pe cuvântul meu de onoare, ăia scăpaseră neinternați. Era Bălăceanca! Curată!”, a fost de părere Raluca Bădulescu.

De îndată ce au găsit diferite obiecte bune de folosit drept instrumente, cei trei s-au apucat de treabă.

Raluca și-a folosit umbrela pentru un effect artistic, Maurice Munteanu și-a luat chitara de lemn și a cântat și din voce, iar Connie Preda a ales să facă spectacol cu banca de lemn. După ce au repetat, aceștia au urcat pe scenă, în fața publicului și a juratului.

„Am vrut să fie și psihotic, dement. Era un haos generalizat. Se lătra, se țipa, se lovea”, a descris Maurice Munteanu, la testimonial.

„Bălăceanca all times”, a completat Raluca Bădulescu.

Aceștia au făcut show de zile mari pe scenă la Asia Express și spiritele s-au încins atât de tare încât Maurice Munteanu a ajuns chiar să spargă chitara de lemn.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.