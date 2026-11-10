Cine a primit a doua cutie de la Irina Fodor la Asia Express 2026. Echipa care a ajuns pe ultimul loc: „Ne-au luat fața”

Proba la înălțime i-a pus în dificultate pe concurenți și a răsturnat situația. Iată ce echipă a ajuns ultima la Irina Fodor și a suferit consecințele.

Cine a primit a doua cutie de la Irina Fodor la Asia Express 2026 | Antena 1

După terminarea probei de cultură generală de la roată, concurenții au plecat spre punctul de întâlnire cu Irina Fodor. Emoțiile sunt și mai mari când știu că ultima echipă trebuie să aleagă una dintre cele două cutii misterioase rămase.

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Cine a primit a doua cutie de la Irina Fodor la Asia Express 2026

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Proba la înălțime a fost mai greu de dus la final decât altele, presiunea ultimelor zile, cea a cutiilor și finalul iminent își spune cuvântul.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au plecat primele de la roată către Irina, urmate de Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

„Ne-am dorit foarte tare să fim primele, pentru că avem deja în spate un bolovan”, explică Oana.

„Mai mult ca niciodată vrem să te vedem azi”, îi spune Mirela Irinei. „Aveam senzația că n-o să luăm noi cutia!”

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„Aveți deja o cutie”, le spune Irina Fodor. „Iar pe pupitrul meu mai sunt încă două. Una dintre ele nu va ajunge la voi!”

„Mai avem o șansă”, spune Mirela, răsuflând ușurată.

„Nu știi în ce moment pot apărea băieții”, relatează Valerie. „Noi stăteam la fiecare semafor roșu.”

„Doamne, vreau să nu iau cutia”, se roagă Valerie în mașină.

„Au mai fost situații când băieții erau în spatele nostru și ei ne-au luat fața și era un stres pe noi”, relatează Alex. „Acolo pe mijloc, nu puteai să faci stânga.”

Valerie și Alex s-au întâlnit pe drum cu Gabi și Alexuc.

„Nu i-am mai zis lui să întoarcă! Am sărit de pe scaunul din spate”, spune Gabi.

„Au atins steagul, frate!” se înfurie Alex, văzându-i pe băieți.

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„Am văzut cum Valerie și Alex au luat curbă”, relatează Gabi.

„Au atins steagul. În spatele nostru au alergat!” spune Alex.

„Cu 30 de secunde înaintea noastră”, adaugă Valerie.

„Cred că ne-am simțit super relaxați că suntem în față. Cât o să ne coste?”, explică Alex. „Trebuia să coborâm!”

În cele din urmă, la Irina Fodor au ajuns Gabi Torje și Alin Alexuc pe locul doi. Iar Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost nevoiți să aleagă una dintre cele două cutii rămase pe pupitrul Irinei Fodor.

„era și asol că ei erau în discuții cu Irina și noi stăteam acolo și așteptam ca niște proști pentru că ne-au luat fața băieții cu câteva secunde înainte”, spune Valerie.

„Ca întotdeauna trebuie ei să iasă primii cumva, nu știu cum, să ajungă și să atingă, că am plecat înaintea lor”, spune Alex.

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„Sunteți la al doilea pupitru al zilei”, le spune Irina băieților. „Nu trebuie să alegeți nicio cutie, mergeți liniștiți mai departe. Și, mai încolo, când o să aveți un răgaz, să alegeți și voi o cutie pentru iubitele voastre de acasă!”

„Trecem și de a doua cutiuță. Trece pe lângă noi, ne trece glonțul pe la ureche și avem 66% șanse să ajungem în marea finală”, spune Gabi.

„Nu ă gândesc mult, am pus mâna pe cutie și nu mă interezează care”, spune Alex.

„Creierul meu nu mai gândea”, spune și Valerie. „Am picat! Practic toată munca pe care am depus-o, toate cursele, tot-tot-tot, toată alergătura asta și așa...”

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„Știu că ești foarte supărată, Valerie. Te văd și te simt”, spune Irina. „Te rog să te ții tare, da? Capul sus! Nu lăsa niciun obstacol să te doboare pe tine pentru că ești o fată puternică! Poate ai unul dintre cele mai puternice caractere pe care eu le-am văzut. Ești o bătăioasă, ești o ambițioasă!

„Nu vreau să iau pe aia roșie”, plânge Valerie.

„Te rog frumos să nu lași acest moment să te doboare”, mai spune Irina. „Pentru că tu poți. Poți să rămâi cu capul sus și să lupți până la capăt indiferent de ce întâlnești pe drum. Spatele drept!”

Alex și Valerie au ales cutia din dreapta.

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„Eram și eu doborât de emoții, de stres, dar rolul meu era să o încurajez pe Valeria”, spune Alex.

„Îl ai pe Alex lângă tine. Sunteți puternici amândoi. Sunteți o echipă de temut în sezonul ăsta și voi știți asta, vi s-a confirmat de multe ori! E doar un hop ăsta. Orice ar fi, mergi mai departe și lupți cu toate forțele tale până la capăt. La fel și tu, Alex. Este valabil și pentru tine!” le mai spune Irina.