Concurenții Asia Express, puși la grea încercare la înălțime. Întrebarea care i-a dat peste cap: „Buda e budist?”

Concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii și-au pus la contribuție memoria, însă nu oricum, la înălțime. Iată ce le-a pus mari probleme.

Ziua a început cu un test de memorie, care a continuat și la prima probă. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au plecat primele spre roată, urmate de Gabi Torje și Alin Alexuc, iar ultima echipă ajunsă a fost formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Concurenții au trebuit să răspundă la întrebări de cultură generală în timp ce se aflau în cabină. Au avut nevoie de patru răspunsuri corecte, în caz contrar penalizarea era dură, fiind nevoiți să se mai dea o tură în roată, ceea ce i-ar costa timp prețios.

Citește și: Îți mai amintești cine a câștigat Asia Express de-a lungul anilor? Toate echipele care au plecat acasă cu marele premiu

Articolul continuă după reclamă

Concurenții Asia Express, puși la grea încercare la înălțime

Oana Tomoiagă s-a asigurat că nu vor mai încurca cerințele Irinei Fodor și a pozat plicul de la mission board!

„Hai să mergem și găsim după aia”, propune Mirela.

„Nu, nu, nu, nu că noi avem o problemă cu mission board-ul, lasă-mă!” spune Oana, care ține să facă o poză înainte de a se îmbarca. „Eu mă asigur!”

„Mirelaaaa”, strigă băieții, care ajung imediat după ele.

„Coșmarul vieții”, spun fetele. „Ăștia ne bântuie!”

„Stați în roată până când acumulați patru răspunsuri corecte”, le explică Marius Damian.

Citește și: Prin ce cumpănă a trecut Alex Gîlcă, soțul lui Valerie Lungu, înainte de Asia Express. A avut nevoie de două operații

Acesta le transmitea întrebările prin stație, iar concurenții trebuiau să răspundă, după ce se consultau și cu documentele găsite în cutii.

Prima întrebare pentru fete a fost: „Care este cea mai influentă figură budistă din China?”

Oana răspunde: „Buda.”

„Figură budistă?” repetă Mirela.

„Eu nu înțeleg întrebarea”, spune Oana.

„N-are cum să fie Buda. Buda e budist?” întreabă Mirela.

„Îmi plac întrebările tale”, îi spun băieții lui Marius Damian.

Citește și: Cutii misterioase la Asia Express! Ce echipă a ajuns ultima la Irina Fodor și ce alegere a trebuit să facă

„Am intrat în cutiile alea, am căutat un geam”, relatează Gabi, care se teme de înălțime.

„Geamuri erau, dar nu erau deschide, Gabi”, adaugă Alexuc.

Tensiunea momentului, dificultatea de a găsi rapid răspunsul la întrebările lui Marius Damian și înălțimea la care se desfășura proba au fost elemente-cheie la efectuarea probei.

„N-aveai cum să cauți în cărțile ălea, decât dacă erai norocos sau să fii foarte-foarte citit despre China”, spune Gabi.

„Când să parcurgi atâtea ziare și atâtea cărți?” e de părere și Mirela.

Fetele au primit o întrebare din sfera gastronomică a Chinei, însă nu au reușit să dea răspunsul corect.

Citește și: Concurenții Asia Express au avut de făcut mămăligă în China! Cum s-au descurcat cele trei echipe la proba culinară

„Două ratate”, spune Oana, referindu-se la faptul că au dat două răspunsuri greșite până în momentul respectiv.

„Noi două?” întreabă Mirela.

„Și noi”, răspunde Oana. „N-am aer!”

Între timp, ajung și Valerie, și Alex.

„Mie mi-e frică de înălțime”, începe Valerie să plângă. „M-am dat o dată în viața mea.”

Citește și: Ce mâncare îi lipsea cel mai mult lui Gabi Torje la Asia Express. Surpriza de care a avut parte concurentul în China

Proba nu a fost dificilă doar din cauza întrebărilor de cultură generală despre China, ci și pentru că i-a scos din zona de confort pe concurenți și s-au văzut nevoiți să-și învingă frici profunde.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost primele care au plecat de la roată, urmate de Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Ultima echipă care a plecat de la roată a fost cea a băieților.