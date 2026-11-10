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Concurenții Asia Express, puși la grea încercare la înălțime. Întrebarea care i-a dat peste cap: „Buda e budist?”

Concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii și-au pus la contribuție memoria, însă nu oricum, la înălțime. Iată ce le-a pus mari probleme.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 21:08 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 21:07
Concurenții Asia Express, puși la grea încercare la înălțime | Antena 1
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Ziua a început cu un test de memorie, care a continuat și la prima probă. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au plecat primele spre roată, urmate de Gabi Torje și Alin Alexuc, iar ultima echipă ajunsă a fost formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Concurenții au trebuit să răspundă la întrebări de cultură generală în timp ce se aflau în cabină. Au avut nevoie de patru răspunsuri corecte, în caz contrar penalizarea era dură, fiind nevoiți să se mai dea o tură în roată, ceea ce i-ar costa timp prețios.

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Concurenții Asia Express, puși la grea încercare la înălțime

Oana Tomoiagă s-a asigurat că nu vor mai încurca cerințele Irinei Fodor și a pozat plicul de la mission board!

„Hai să mergem și găsim după aia”, propune Mirela.

„Nu, nu, nu, nu că noi avem o problemă cu mission board-ul, lasă-mă!” spune Oana, care ține să facă o poză înainte de a se îmbarca. „Eu mă asigur!”

„Mirelaaaa”, strigă băieții, care ajung imediat după ele.

„Coșmarul vieții”, spun fetele. „Ăștia ne bântuie!”

„Stați în roată până când acumulați patru răspunsuri corecte”, le explică Marius Damian.

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Acesta le transmitea întrebările prin stație, iar concurenții trebuiau să răspundă, după ce se consultau și cu documentele găsite în cutii.

Prima întrebare pentru fete a fost: „Care este cea mai influentă figură budistă din China?”

Oana răspunde: „Buda.”

„Figură budistă?” repetă Mirela.

„Eu nu înțeleg întrebarea”, spune Oana.

„N-are cum să fie Buda. Buda e budist?” întreabă Mirela.

„Îmi plac întrebările tale”, îi spun băieții lui Marius Damian.

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„Am intrat în cutiile alea, am căutat un geam”, relatează Gabi, care se teme de înălțime.

„Geamuri erau, dar nu erau deschide, Gabi”, adaugă Alexuc.

Tensiunea momentului, dificultatea de a găsi rapid răspunsul la întrebările lui Marius Damian și înălțimea la care se desfășura proba au fost elemente-cheie la efectuarea probei.

„N-aveai cum să cauți în cărțile ălea, decât dacă erai norocos sau să fii foarte-foarte citit despre China”, spune Gabi.

„Când să parcurgi atâtea ziare și atâtea cărți?” e de părere și Mirela.

Fetele au primit o întrebare din sfera gastronomică a Chinei, însă nu au reușit să dea răspunsul corect.

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„Două ratate”, spune Oana, referindu-se la faptul că au dat două răspunsuri greșite până în momentul respectiv.

„Noi două?” întreabă Mirela.

„Și noi”, răspunde Oana. „N-am aer!”

Între timp, ajung și Valerie, și Alex.

„Mie mi-e frică de înălțime”, începe Valerie să plângă. „M-am dat o dată în viața mea.”

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Proba nu a fost dificilă doar din cauza întrebărilor de cultură generală despre China, ci și pentru că i-a scos din zona de confort pe concurenți și s-au văzut nevoiți să-și învingă frici profunde.

colaj gabi torje și alin alexuc, mirela vaida și oana tomoiagă și valerie lungu și alex gîlcă la roată
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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost primele care au plecat de la roată, urmate de Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Ultima echipă care a plecat de la roată a fost cea a băieților.

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