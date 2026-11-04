Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Concurenții de la Asia Express au devenit vânzători online pentru o zi. Cine s-a descurcat cel mai bine la proba neașteptată

Concurenții de la Asia Express au devenit vânzători online pentru o zi. Cine s-a descurcat cel mai bine la proba neașteptată

Cursa pentru ultima șansă din semifinala Asia Express - Drumul Mătăsii îi pune pe concurenți într-o situație inedită. Iată cum s-au descurcat în postura de vânzători online.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 23:32 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 23:31
Concurenții de la Asia Express au devenit vânzători online pentru o zi | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Vânzarea online în China este la un nivel înalt. Cei care prezintă produsele în fața camerelor sunt antrenați special pentru asta: trebuie să susțină un ritm alert, să aibă carismă, să prezinte corect produsele și multe altele.

Concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii au intrat în pielea vânzătorilor online pentru o nouă misiune în cadrul cursei pentru ultima șansă din semifinală.

Citește și: Gabi Torje și Alin Alexuc, de nerecunoscut la Asia Express! Misiunea neobișnuită care i-a pus în dificultate pe cei doi

Articolul continuă după reclamă

Cine s-a descurcat cel mai bine la proba neașteptată

Pentru câteva minute, Mirela și Oana, Loredana și Ana și Gabi și Alexuc au devenit stele ale vânzărilor online.

Aceștia au fost instruiți înainte de a începe streamul.

Oana nu și-a pus niciun fel de problemă pentru această probă, fiind sigură că Mirela dispune de talent pentru comunicare și improvizație.

Citește și: Gabi Torje și Alin Alexuc au atras atenția localnicilor la Asia Express. Ce au observat chinezii la cei doi concurenți

„Suntem după o zi rupte de oboseală”, spune Mirela. „Ce trebuie să mai facem la ora asta?!”

Însă i-a revenit rapid energia când a început să vorbească în fața camerei. Fetele au intrat rapid în pielea personajului. Și-au făcut o strategie, să vorbească continuu după ce judecătorul spune „Start”.

„Carusel de sentimente”, spune și Gabi.

Concurenții au trebuit să înceapă vânzările cu perucile primite de la judecător în misiunea anterioară: „Prețul unei peruci este de 300 de yuani.”

„În 30 de secunde vinde produsul”, observă Gabi despre instructoarea echipei lui. „Când am văzut demonstrația fetei...”

Citește și: Loredana Chivu, pusă la grea încercare la Asia Express. Ce a spus în timpul misiunii de cules frunze de ceai: „Dacă mai facem o tură, mor”

Și Loredana, și Ana au fost surprinse de debitul verbal al vânzătorilor online: „Ca babele alea de la sat!”

„Ideea este că am înțeles ce avem de făcut”, spune Loredana.

„Dacă nu vă vând acum toate produsele”, amenință Ana.

„Ne transformăm în negustorese ale online-ului”, spune Loredana. „Dacă vinzi asta pe 300 de yuani, sora mea!”

„Te dau pe tine pe 300 de yuani”, răspunde Ana.

Citește și: Asia Express, 4 noiembrie 2026. Concurenții, puși la încercare de misiuni neașteptate. Ce penalizări au primit

Concurenții și-au împărțit produsele și rolurile și s-au pus pe treabă.

„Această perucă blondă vă arată cum puteți să fiți dumneavoastră mai senzuală, mai sexy și să face ravagii unde ieșiți în oraș”, prezintă Gabi peruca sa.

„Dacă cumva vreți să vă deghizați să nu vă recunoască amanta”, prezintă și Mirela.

„300 de yuani e o nimica toată, v-o dau și pe Loredana în banii ăștia, că și așa uitați-vă la ea”, spune și Ana.

„Eu știu că tu vorbești mult și știam că ești bună la proba asta, băi, dar n-am văzut așa ceva. Măi, zici că te-a băgat cineva în priză!” relatează Oana.

Citește și: Asia Express, 4 noiembrie 2026. Irina Fodor a anunțat clasamentul! Ce echipă s-a calificat direct în marea finală

După această probă, Gabi Torje glumește că își schimbă cariera: „Dacă nu mă angajează ăștia la teleshopping!”

În timp ce Loredana și Ana prezintă un produs ca fiind pentru animale, Oana, Mirela, Gabi și Alexuc îl gustă și spun cât de bun este.

Promovarea pamperșilor pentru seniori a fost un moment de senzație. Gabi, Oana și Loredana chiar i-au probat în fața camerei. Mirela i-a prezentat ca fiind „pentru corporatiști”.

ana-maria mocanu cu perucă, dându-se cu ruj
+31
Mai multe fotografii

Fiecare echipă și-a dus misiunea la bun sfârșit în propria manieră, iar judecătorii le-au oferit plicul cu locația în care îi așteaptă Irina Fodor.

Gabi Torje și Alin Alexuc, de nerecunoscut la Asia Express! Misiunea neobișnuită care i-a pus în dificultate pe cei doi...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro "Puiul turbo" care crește la 2 kg într-o lună, interzis. Carnea s-ar putea scumpi "Puiul turbo" care crește la 2 kg într-o lună, interzis. Carnea s-ar putea scumpi
Observatornews.ro Expert în Resurse Umane: Cele mai multe angajări, prin recomandări. Cele clasice sunt blocate Expert în Resurse Umane: Cele mai multe angajări, prin recomandări. Cele clasice sunt blocate
Antena 3 Românca închisă în China de 9 ani nu poate fi adusă în țară. Ministerul Justiției explică ce condiție au pus autoritățile chineze Românca închisă în China de 9 ani nu poate fi adusă în țară. Ministerul Justiției explică ce condiție au pus autoritățile chineze
AS.ro Gigi Becali nu mai ştie cifrul de la seiful lui. Singurul om care îl cunoaşte: „Şi mail-ul, parolele, numai el” Gigi Becali nu mai ştie cifrul de la seiful lui. Singurul om care îl cunoaşte: &#8222;Şi mail-ul, parolele, numai el&#8221;
Comentarii


Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Surpriză pentru Irina Fodor la Asia Express! Ce cadou neașteptat a primit de la prima echipă ajunsă la ea
Surpriză pentru Irina Fodor la Asia Express! Ce cadou neașteptat a primit de la prima echipă ajunsă la ea
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Momente dificile pentru concurenții Asia Express! Ce s-a întâmplat în timpul autostopului și de ce au răbufnit echipele
Momente dificile pentru concurenții Asia Express! Ce s-a întâmplat în timpul autostopului și de ce au răbufnit...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x