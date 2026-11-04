Concurenții de la Asia Express au devenit vânzători online pentru o zi. Cine s-a descurcat cel mai bine la proba neașteptată

Cursa pentru ultima șansă din semifinala Asia Express - Drumul Mătăsii îi pune pe concurenți într-o situație inedită. Iată cum s-au descurcat în postura de vânzători online.

Concurenții de la Asia Express au devenit vânzători online pentru o zi | Antena 1

Vânzarea online în China este la un nivel înalt. Cei care prezintă produsele în fața camerelor sunt antrenați special pentru asta: trebuie să susțină un ritm alert, să aibă carismă, să prezinte corect produsele și multe altele.

Concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii au intrat în pielea vânzătorilor online pentru o nouă misiune în cadrul cursei pentru ultima șansă din semifinală.

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Cine s-a descurcat cel mai bine la proba neașteptată

Pentru câteva minute, Mirela și Oana, Loredana și Ana și Gabi și Alexuc au devenit stele ale vânzărilor online.

Aceștia au fost instruiți înainte de a începe streamul.

Oana nu și-a pus niciun fel de problemă pentru această probă, fiind sigură că Mirela dispune de talent pentru comunicare și improvizație.

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„Suntem după o zi rupte de oboseală”, spune Mirela. „Ce trebuie să mai facem la ora asta?!”

Însă i-a revenit rapid energia când a început să vorbească în fața camerei. Fetele au intrat rapid în pielea personajului. Și-au făcut o strategie, să vorbească continuu după ce judecătorul spune „Start”.

„Carusel de sentimente”, spune și Gabi.

Concurenții au trebuit să înceapă vânzările cu perucile primite de la judecător în misiunea anterioară: „Prețul unei peruci este de 300 de yuani.”

„În 30 de secunde vinde produsul”, observă Gabi despre instructoarea echipei lui. „Când am văzut demonstrația fetei...”

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Și Loredana, și Ana au fost surprinse de debitul verbal al vânzătorilor online: „Ca babele alea de la sat!”

„Ideea este că am înțeles ce avem de făcut”, spune Loredana.

„Dacă nu vă vând acum toate produsele”, amenință Ana.

„Ne transformăm în negustorese ale online-ului”, spune Loredana. „Dacă vinzi asta pe 300 de yuani, sora mea!”

„Te dau pe tine pe 300 de yuani”, răspunde Ana.

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Concurenții și-au împărțit produsele și rolurile și s-au pus pe treabă.

„Această perucă blondă vă arată cum puteți să fiți dumneavoastră mai senzuală, mai sexy și să face ravagii unde ieșiți în oraș”, prezintă Gabi peruca sa.

„Dacă cumva vreți să vă deghizați să nu vă recunoască amanta”, prezintă și Mirela.

„300 de yuani e o nimica toată, v-o dau și pe Loredana în banii ăștia, că și așa uitați-vă la ea”, spune și Ana.

„Eu știu că tu vorbești mult și știam că ești bună la proba asta, băi, dar n-am văzut așa ceva. Măi, zici că te-a băgat cineva în priză!” relatează Oana.

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După această probă, Gabi Torje glumește că își schimbă cariera: „Dacă nu mă angajează ăștia la teleshopping!”

În timp ce Loredana și Ana prezintă un produs ca fiind pentru animale, Oana, Mirela, Gabi și Alexuc îl gustă și spun cât de bun este.

Promovarea pamperșilor pentru seniori a fost un moment de senzație. Gabi, Oana și Loredana chiar i-au probat în fața camerei. Mirela i-a prezentat ca fiind „pentru corporatiști”.

Fiecare echipă și-a dus misiunea la bun sfârșit în propria manieră, iar judecătorii le-au oferit plicul cu locația în care îi așteaptă Irina Fodor.