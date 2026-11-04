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Cum arăta Valerie Lungu în primul său vlog postat pe YouTube. Ce își dorea concurenta de la Asia Express în urmă cu 8 ani

Cum arăta Valerie Lungu în primul său vlog de pe YouTube, publicat în urmă cu opt ani? Ce dezvăluia concurenta Asia Express despre studii, planuri și viața personală?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 11:59 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 13:05
Cum arăta Valerie Lungu în primul său vlog postat pe YouTube. Ce își dorea concurenta de la Asia Express în urmă cu 8 ani | Antena 1
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Valerie Lungu a reușit să atragă și mai mult atenția publicului după ce a acceptat provocarea Asia Express. Alături de partenerul său, Alex Gîlcă, influencerița luptă în competiția de la Antena 1 pentru marele premiu. Cei doi au ajuns în semifinala sezonului 9, iar diseară se dă o nouă luptă pentru concurenții rămași în competiție.

Cum arăta Valerie Lungu în primul său vlog postat pe YouTube

Deși este deja cunoscută în mediul online, puțini își mai amintesc că Valerie Lungu obișnuia să publice și vloguri pe YouTube. Pe canalul său, aceasta împărtășea diferite momente din viața personală, vorbea despre planurile sale de viitor și le dezvăluia urmăritorilor mai multe detalii despre personalitatea ei.

Primul său vlog, publicat în urmă cu aproximativ opt ani, surprinde o Valerie Lungu diferită de cea pe care publicul o vede astăzi. Într-o notă jucăușă și plină de umor, influencerița povestea ce studii a urmat, ce planuri avea pentru viitor, dar și cum se adapta vieții din București.

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La vremea respectivă, Valerie dezvăluia că absolvise Facultatea de Actorie și Școala de Televiziune, iar ulterior se înscrisese la un master în terapie. Mai mult, aceasta mărturisea că își dorea să devină psiholog pentru copii. Tot atunci, vorbea despre faptul că se descurcă inclusiv cu limba rusă.

Ce spunea Valerie Lungu despre viața sa în urmă cu opt ani

În primul său vlog, concurenta de la Asia Express povestea că locuia deja de cinci ani în București și făcea haz de necaz pe seama glumelor pe care le auzea despre faptul că este din Republica Moldova și că are o statură mică.

„Stau în București de 5 ani. Am rămas foarte fascinată de ceva. Fascinația românilor de moldoveni. M-am acomodat cu toate discuțiile astea, dar nu mi-a trecut faptul că se face mișto de faptul că sunt scundă. De ce să faci asta? Știți care e avantajul la fata scundă? La mine ajunge ploaia ultima”, glumea Valerie în primul său vlog.

Influencerița vorbea și despre pasiunile sale, recunoscând că, deși se apropia de vârsta la care considera că ar trebui să fie interesată mai degrabă de bijuterii, prefera în continuare jucăriile.

„Ador jucăriile, deși la vârsta mea cred că ar trebui să-mi placă bijuteriile, nu jucăriile, dar cred că mă maturizez și eu la un moment dat, pe la 30, sper. Cred că o să mă maturizez. (...) Eu nu sunt bătrână, doar încerc să-mi petrec tinerețea așa cum vreau eu”, povestea Valerie în primul său vlog de pe YouTube.

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Diseară se află ce echipe ajung în etapa finală Asia Express

Diseară, la Asia Express, telespectatorii vor afla care sunt echipele care ajung în etapa finală a sezonului 9! Cursa pentru ultima șansă le pregătește concurenților misiuni spectaculoase, de la coborâri cu viteză pe munte până la vânzări online în stil chinezesc.

Concurenții Asia Express – Drumul Mătăsii au trecut aseară printr-unul dintre cele mai solicitante jocuri ale sezonului, în care oboseala și presiunea competiției au provocat lacrimi și adevărate crize de nervi.

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, emisiunea ajunge la unul dintre cele mai importante momente ale sezonului: aflăm echipele care se califică în etapa finală. Ultima confruntare din semifinală îi va purta pe concurenții aflați în Cursa pentru ultima șansă printr-o serie de misiuni spectaculoase, în care viteza, memoria, îndemânarea și capacitatea de improvizație vor face diferența.

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