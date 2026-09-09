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Cursa pentru Ultima Șansă schimbă jocul pe Drumul Mătăsii. Primul vot aduce alianțe, tensiuni și o luptă contracronometru

Cea de-a treia ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, lider incontestabil de audiență! Diseară, prima Cursă pentru Ultima Șansă schimbă jocul pe Drumul Mătăsii. Primul vot aduce alianțe, tensiuni și o luptă contracronometru prin piețele din Samarkand

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 10:17 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 10:18
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Cursa pentru Ultima Șansă schimbă jocul pe Drumul Mătăsii. Primul vot aduce alianțe, tensiuni și o luptă contracronometru | Antena 1
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Cea de-a treia ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzată aseară pe Antena 1 şi AntenaPLAY, a venit cu noi provocări pentru concurenți.

Cea de-a treia ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, lider incontestabil de audiență

Jocul de Amuletă le-a testat reflexele și încrederea în partener, aceștia fiind nevoiți să conducă legați la ochi, în timp ce misiunea pentru cea de-a doua imunitate i-a pus în fața unei curse dificile pentru transportarea unor cumpărături. Ziua a fost marcată de tensiuni, momente de deznădejde și un autostop care le-a pus la încercare răbdarea, într-o ediție care s-a impus din nou ca lider incontestabil de audiență, pe toate segmentele de public.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:31 – 00:06, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a treia ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 5.5 puncte de rating şi 26% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea MasterChef, înregistra 2.9 puncte de rating şi 13.6% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 5.5 puncte de rating şi 19.4% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.3 puncte de rating şi 11.7% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5 puncte de rating şi 18% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.8 puncte de rating şi 13.9% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:57, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau aventurile celui mai nou sezon Asia Express.

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De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2 puncte de rating și 21.2% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 4.7 puncte de rating și 23.8% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Citește și: Program TV Asia Express | Drumul Mătăsii. Când poți urmări sezonul 9 la Antena 1 și de la ce oră începe

Cursa pentru Ultima Șansă schimbă jocul pe Drumul Mătăsii

Diseară, de la ora 20:30, Asia Express – Drumul Mătăsii ajunge la prima Cursă pentru Ultima Șansă a sezonului. Iar odată cu primul vot, jocul se schimbă. Apar primele alianțe, se simt primele tensiuni și fiecare echipă începe să înțeleagă care îi este, de fapt, poziția în competiție. Pentru cei trimiși în cursă urmează o zi în care fiecare ban înseamnă timp, fiecare decizie poate costa minute prețioase, iar talentul la negociere, carisma și comunicarea în cuplu devin armele cu care vor încerca să rămână pe Drumul Mătăsii.

După zile în care au alergat, au făcut autostopul, au căutat cazare și au învățat să facă față necunoscutului, concurenții Asia Express ajung în fața unui moment care poate schimba complet dinamica dintre ei: primul vot al sezonului.

Este momentul în care simpatiile și strategiile încep să se vadă, iar fiecare vot spune mai mult decât numele unei echipe. Primele alianțe prind contur, apar primele tensiuni, iar concurenții realizează că de acum înainte nu mai este suficient să fie buni pe traseu. Contează și locul pe care îl ocupă în jocul celorlalți.

Pentru echipele care intră în prima Cursă pentru Ultima Șansă, presiunea devine însă imediată. Drumul lor trece prin Samarkand, unul dintre marile orașe ale vechiului Drum al Mătăsii, unde concurenții trebuie să intre pentru câteva ore în pielea negustorilor de altădată.

În Cursa pentru Ultima Șansă, banii înseamnă timp

Pentru echipele ajunse în prima Cursă pentru Ultima Șansă, Samarkandul se transformă într-un uriaș teren de joc, iar concurenții trebuie să intre în pielea negustorilor de pe vechiul Drum al Mătăsii. De la cumpărarea costumelor și negocierea în piețele locale până la transportarea și vânzarea mărfurilor, fiecare misiune îi obligă să-și calculeze atent bugetul. În această cursă, fiecare ban economisit înseamnă timp câștigat, iar talentul la negociere poate face diferența.

Aventura prin bazarurile din Samarkand îi va pune la încercare și atunci când vor trebui să aranjeze și să vândă mirodenii și fructe uscate, bazându-se de această dată pe carismă și puterea de convingere. Ultima misiune îi transformă din negustori în alchimiști, într-o probă inspirată de parfumurile care se numărau printre mărfurile prețioase ale Drumului Mătăsii. Separați și având la dispoziție doar câteva secunde pentru a comunica, concurenții trebuie să recunoască diferite esențe, iar fiecare greșeală îi costă.

Strategia, negocierea, comunicarea și viteza vor decide cine rămâne în competiție și pentru cine prima Cursă pentru Ultima Șansă poate deveni și ultima pe Drumul Mătăsii. Telespectatorii vor afla deznodământul diseară, de la ora 20:30, la Antena 1.

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Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

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