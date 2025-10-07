Antena Căutare
Diseară, ceaiul le pune capac concurenților în Asia Express. Drumul Eroilor, din nou lider detașat de audiență

Schimbul de echipe de la Asia Express a adus aseară spectacol și surprize.

Mult așteptatul mix între concurenți a schimbat complet dinamica cursei, generând tensiune, emoții și momente neașteptate.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din etapa cinci. În ce ordine s-au reunit echipele

Noile combinații au stârnit curiozitatea telespectatorilor, iar ediția a transformat din nou Asia Express în lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6.4 puncte de rating și 26% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 4.2 puncte de rating și 17% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.7 puncte de rating și 18.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 3.8 puncte de rating și 12.2% cotă de piață.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Anda Adam, la un pas de un atac de panică. Prin ce probă dificilă au trecut concurenții

Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul publicului național, pe care a înregistrat 5.4 puncte de rating și 17% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul doi a obținut 4.4 puncte de rating și 13.7% cotă de piață.

În minutul de aur, 21.12, peste 1.2 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

În cea de-a treia ediție a acestei etape, difuzată marți, de la ora 20:30, concurenții vor păși într-un oraș în care trăiesc mulți veterani de război și vor avea parte de o misiune inedită: vor trebui să prepare un ceai tradițional, pentru a onora o familie de localnici.

Asemenea soldaților vietnamezi din timpul războiului, care foloseau vechea „tehnică a gătirii orezului în mers” și preparau ceai chiar în timp ce mărșăluiau prin junglă, echipele vor fi nevoite să transporte apa și frunzele de ceai pe o cobiliță, în timp ce partenerul lor va purta o torță pentru a menține focul aprins.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cum au pierdut Dan Alexa și Alina Pușcău plicul de la Irina Fodor. Ce a urmat în cursă

Cursa se va transforma într-o adevărată probă de anduranță și atenție, pentru că la final concurenții nu doar că vor pregăti ceaiul pentru o familie de veterani, ci vor fi și puși la încercare: vor trebui să recunoască gustul autentic al ceaiului Hoang Tra, pe care l-au descoperit anterior pe Insula Ceaiului.

Doar o singură cană dintre cele puse în fața lor va conține aroma originală, iar greșeala îi va obliga să reia întreaga procedură.

Aventura continuă, iar tensiunea, emoțiile și voia bună vor transforma diseară, de la 20:30, noul episod Asia Express – Drumul Eroilor într-o experiență spectaculoasă, de neratat.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban all si National

mara bănică și serghei mizil în asia express drumul eroilor

Perioada 6 octombrie 2025

Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din etapa cinci. În ce ordine s-au reunit echi...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
