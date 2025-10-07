Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din etapa cinci. În ce ordine s-au reunit echipele

Ediția 18 din Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025, a adus pe micile ecrane o cursă neașteptată. Concurenții au fost nevoiți să facă față provocărilor alături de alți coechipieri pentru a putea ajunge la Irina Fodor, acolo unde îi aștepta o imunitate.

Cea de-a cincea etapă de pe Drumul Eroilor a venit cu o surpriză de proporții pentru concurenți, dar și pentru telespectatori. Irina Fodor a anunțat o schimbare uriașă la nivelul echipelor.

Toți au rămas uluiți după ce au aflat că este nevoie să plece în cursă alături de un alt coechipier. Unii s-au bucurat de noua formulă, în timp ce alții au fost profund dezamăgiți. Mara Bănică a avut o reacție complet neașteptată la vestea că trebuie să facă echipă cu Anda Adam.

În ediția 18 din Asia Express, de pe 6 octombrie 2025, provocările nu au întârziat să își facă apariția. Prezentatoarea TV a dat startul misiunii, însă aceasta s-a încheiat foarte rapid odată cu lăsarea nopții.

Concurenții au fost nevoiți să își caute cazare. Karmen Simionescu și Olga Barcari și-au scos la iveală toate strategiile pentru a convinge localnicii să le primească în case. Coechipierii acestora, Alexandru Ion și Emil Rengle, au fost uluiți de tactica lor.

Replici acide între Anda Adam și Mara Bănică în ediția 18 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025

Tensiunile și replicile acide nu au lipsit din peisaj în ediția 18 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025. Nici bine nu au plecat pe traseu că Anda Adam și Mara Bănică au avut parte de un moment delicat.

Cele două și-au adresat cuvinte grele după ce și-au găsit cazare. Jurnalista a ținut să își spună părerea sinceră despre artistă. Acestea nu s-au mai ferit de camerele de filmat și au dat cărțile pe față, fără nicio ezitare.

Mai mult, nervii au atins cote maxime încă de la primele ore ale dimineții. Anda Adam s-a enervat extrem de tare atunci când Mara Bănică a făcut mici glume la adresa soțului ei, Joseph.

„Nu-ți mai permite la adresa soțului meu astfel de glume. Te rog frumos, nu glumesc! Ai probleme la cap, ești puțin dusă de Bălăceanca. Chiar o forțezi!”, a spus cântăreața.

Prin ce probe dificile au trecut echipele în ediția 18 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025

Echipele au avut parte de noi probe care să le testeze limitele fizice și psihice în ediția 18 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025. După ce au trecut prin clipe dificile la autostop, aceștia și-au găsit puterea de a merge mai departe în cursă.

Pentru a face rost de următorul plic cu noua destinație, concurenții au fost nevoiți să ofere localnicilor diferite obiecte în schimbul unor alimente. Misiunea a fost plină de adrenalina și suspans pentru cei care își doreau cu orice preț imunitatea.

Deși le-a fost destul de greu să transporte obiectele cu ajutorul unei biciclete, vedetele s-au descurcat de minune. În ciuda obstacolelor de pe traseu, echipele au continuat competiția cu gândul la miza cea mare a etapei.

După ce au făcut rost de toate alimentele de pe listă, perechile s-au îndreptat către o locație la care nu s-ar fi gândit niciodată. Aceștia au ajuns la o fabrică de sos de pește. Proba le-a dat mari bătăi de cap, mai ales celor care nu suportă mirosurile și gusturile puternice.

Karmen Simionescu, Alina Pușcău, Serghei Mizil, Anda Adam și Alexandru Ion au trecut prin momente grele după ce au băut sos de pește. Băutura nu a fost pe gustul concurenților.

„Apă că leșin!”, a spus Karmen Simionescu.

„Maica mea, unde am ajuns?!”, a mai adăugat cineva.

Cine a câștigat imunitatea mare din ediția 18 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025

Concurenții au luptat cu toate forțele pentru a-și revedea partenerii alături de care au venit în Asia Express. Cei care s-au reunit primii și au ajuns la Irina Fodor pe primul loc au fost Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Așadar, concurenții au câștigat o nouă imunitate pe Drumul Eroilor în ediția 18 a sezonului 8, de pe 6 octombrie 2025. Pe locul doi au ajuns Karmen Simionescu și Olga Barcari, fiind urmate de Emil Rengle și Alejandro Fernández.

Ultimii la Irina Fodor au fost Dan Alexa și Alina Pușcău, dar și Cristina Postu alături de Gabriel Tamaș. Înaintea lor s-au reunit Mara Bănică și Serghei Mizil, dar și Anda Adam și soțul ei, Joseph.

„Ați mai păcălit o săptămână! Au venit doar să profite, fac bani pe cârca cuiva!”, a reacționat Olga Barcari la vestea că Ștefan Floroaica și Alexandru Ion sunt imuni, în glumă.

„Până să ajung la Karmen nu știam că joc pentru imunitate”, a mai adăugat concurenta.

„Au reușit, bravo lor, meritau!”, a zis și Mara Bănică.

„Trebuie să admit că imunitatea asta se datorează într-o mare proporție lui Karmen”, a mărturisit Alexandru Ion.

„Eu mp bucur foarte tare că am trecut de această jumătate a concursului. Cumva suntem mai aproape de finală!”, a mai evidențiat Ștefan Floroaica.

