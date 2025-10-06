Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Anda Adam, la un pas de un atac de panică. Prin ce probă dificilă au trecut concurenții

Anda Adam a fost la un pas de un atac de panică în ediția 18 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025. De asemenea, concurenții au trecut printr-o probă ce le-a dat mari bătăi de cap. Iată ce au fost nevoiți să bea.

După o cursă grea alături de noua colegă de echipă, Anda Adam a fost la un pas să cedeze. Relaxarea cu care Mara Bănică a tratat probele a făcut-o să răbufnească. Aceasta nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi.

„M-au luat toți nervii, stările de anxietate, nu mai găseam o rezolvare în a mai ajunge la soțul meu, la Joseph. Efectiv am avut un atac de panică, care m-a cuprins în momentul ăla că m-am simțit pierdută, cu o străină, în Vietnam”, a spus cântăreața.

„Toate drumurile pentru mine duceau nicăieri!”, a mai adăugat ea.

Cum a reacționat Mara Bănică după ce a văzut-o pe Anda Adam cu lacrimi pe față în ediția 18 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025

Starea Andei Adam nu a trecut neobservată. Mara Bănică a hotărât că este mai bine să o liniștească atunci când a văzut că plânge.

„Ce ai? De ce plângi? Nu mai plânge, e super mega fun ceea ce ni se întâmplă. Când o să mai mănânci într-o parcare de tiruri în Vietnam? Bucură-te de poveste”, i-a spus jurnalista.

„Ne bucurăm, dar ți se pare că ajungi undeva? Am început super prost ziua. E o zi importantă, iar tu ești relaxată”, a întrebat-o artista.

„O să ajungem, și dacă nu ajungem nu o să rămânem aici. Jur! Haide, te rog!”, a mai răspuns Mara Bănică.

„Cred că face în mod special ca eu și Joseph să ajungem pe ultimul loc!”, a mai evidențiat Anda Adam.

Prin ce probă neașteptată au trecut concurenții în ediția 18 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025

Tot în ediția 18 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025, echipele au avut parte de o probă neașteptată după ce au ajuns la „fabrică” din Vietnam. Concurenții au rămas fără cuvinte la aflarea veștii că trebuie să bea sos de pește.

„Îngrozitor! Doamne ferește, cât de scârbos! O să vomit, m-a spart sosul ăla!”, a fost reacția lui Ștefan Floroaica.

Alexandru Ion și Karmen Simionescu au trecut prin momente grele la misiune. Celor doi le-a fost dificil să se obișnuiască cu gustul și mirosul puternic.

„E urât rău! Apă, dă-mi apă că leșin!”, a zis artista

„M-a ucis! Simțeam că mor!”, a completat-o actorul.

„Maica mea, unde am ajuns!?”, a mai spus un concurent.

„M-a luat răul instant, oribil! Nu pot să descriu”, a povestit Joseph Adam despre băutura produsă în Vietnam.

„Mi-e rău! N-am simțit niciodată o astfel de chestie”, a punctat și Serghei Mizil.

Deși nu i-a plăcut mirosul, Alina Pușcău a gustat din sosul de pește. Nu a durat mult până a început să se simtă rău.

„A început să dea la boboci!”, a spus Dan Alexa despre colega lui.

