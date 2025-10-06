Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cum au pierdut Dan Alexa și Alina Pușcău plicul de la Irina Fodor. Ce a urmat în cursă

Antena Căutare
Dan Alexa și Alina Pușcău s-au confruntat cu o problemă neașteptată în ediția 18 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025. Cei doi au pierdut plicul de la Irina Fodor în care aveau adresa pentru următoarea misiune.

Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 23:30 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 00:21

Echipele au avut parte de o nouă zi intensă la autostop în Vietnam. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că localnicii sunt destul de reținuți, motiv pentru care vedetele au găsit cu greu transport.

De asemenea, situațiile neașteptate nu au lipsit din ediția 18 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025. Se pare că Dan Alexa și Alina Pușcău au pierdut plicul de la Irina Fodor în timp ce își căutau o mașină pentru a ajunge la noua destinație.

Cei doi au intrat în panică pentru câteva momente, însă s-au gândit imediat la o soluție. Aceștia au apelat la ajutorul colegelor de emisiune.

Cum au Dan Alexa și Alina Pușcău plicul de la Irina Fodor în ediția 18 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025. Ce au pățit Anda Adam și Mara Bănică

Alina Pușcău și Dan Alexa au uitat plicul primit de la Irina Fodor în mașina unui șofer pe care l-au rugat să-i transporte. Concurentul a reacționat imediat după ce a văzut că bărbatul pleacă cu biletul lor.

„Hei, ce ai făcut măi? Stop! Biletul, mă! Ești nebun? Unde mergem, Alina?”, a început să strige Dan Alexa.

„A plecat cu biletul!”, a spus concurenta.

„După proba cu bicicleta care m-a distrus, mă trezesc că nu mai am adresa!”, a mai adăugat el.

În cele din urmă, Dan Alexa și Alina Pușcău au făcut rost de adresă de la colegele lor, Anda Adam și Mara Bănică.

La scurt timp de la evenimentul neașteptat, artista și jurnalista s-au confruntat cu aceeași problemă. Un șofer a plecat cu plicul lor, fără a le transporta.

„Băi, nu-mi lua hârtia!”, i-a zis Mara Bănică localnicului.

„Nu o să mai ajungem nicăieri acum! Nu știm unde trebuie să mergem! Norocul meu în Asia Express cu Mara Bănică și oameni care pleacă cu hârtiile!”, a fost reacția Andei Adam.

„S-a supărat foarte tare, era un pachet de nervi!”, a povestit jurnalista.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

