Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cum au pierdut Dan Alexa și Alina Pușcău plicul de la Irina Fodor. Ce a urmat în cursă

Dan Alexa și Alina Pușcău s-au confruntat cu o problemă neașteptată în ediția 18 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025. Cei doi au pierdut plicul de la Irina Fodor în care aveau adresa pentru următoarea misiune.

Echipele au avut parte de o nouă zi intensă la autostop în Vietnam. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că localnicii sunt destul de reținuți, motiv pentru care vedetele au găsit cu greu transport.

De asemenea, situațiile neașteptate nu au lipsit din ediția 18 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025. Se pare că Dan Alexa și Alina Pușcău au pierdut plicul de la Irina Fodor în timp ce își căutau o mașină pentru a ajunge la noua destinație.

Cei doi au intrat în panică pentru câteva momente, însă s-au gândit imediat la o soluție. Aceștia au apelat la ajutorul colegelor de emisiune.

Cum au Dan Alexa și Alina Pușcău plicul de la Irina Fodor în ediția 18 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 6 octombrie 2025. Ce au pățit Anda Adam și Mara Bănică

Alina Pușcău și Dan Alexa au uitat plicul primit de la Irina Fodor în mașina unui șofer pe care l-au rugat să-i transporte. Concurentul a reacționat imediat după ce a văzut că bărbatul pleacă cu biletul lor.

„Hei, ce ai făcut măi? Stop! Biletul, mă! Ești nebun? Unde mergem, Alina?”, a început să strige Dan Alexa.

„A plecat cu biletul!”, a spus concurenta.

„După proba cu bicicleta care m-a distrus, mă trezesc că nu mai am adresa!”, a mai adăugat el.

În cele din urmă, Dan Alexa și Alina Pușcău au făcut rost de adresă de la colegele lor, Anda Adam și Mara Bănică.

La scurt timp de la evenimentul neașteptat, artista și jurnalista s-au confruntat cu aceeași problemă. Un șofer a plecat cu plicul lor, fără a le transporta.

„Băi, nu-mi lua hârtia!”, i-a zis Mara Bănică localnicului.

„Nu o să mai ajungem nicăieri acum! Nu știm unde trebuie să mergem! Norocul meu în Asia Express cu Mara Bănică și oameni care pleacă cu hârtiile!”, a fost reacția Andei Adam.

„S-a supărat foarte tare, era un pachet de nervi!”, a povestit jurnalista.

