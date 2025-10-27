Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Echipele luptă pentru primul bilet către Coreea de Sud diseară, de la 20:30, la Asia Express. Emisiunea, lider detașat de audiență

Echipele luptă pentru primul bilet către Coreea de Sud diseară, de la 20:30, la Asia Express. Emisiunea, lider detașat de audiență

Ultima etapă din Vietnam a început în forță și a venit cu o nouă surpriză pentru concurenți. Cătălin Botezatu a intrat în competiția Asia Express – Drumul Eroilor pe post de „handicap” pentru echipa formată din Olga și Karmen. A simțit însă adrenalina cursei încă din primele momente și a intrat imediat în joc, trăind din plin experiența Asia Express.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 13:08 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 13:11
Galerie
Ultima etapă din Vietnam a început în forță și a venit cu o nouă surpriză pentru concurenți | Antena 1

Prima ediție a acestei etape a adus și ultimul Joker din Vietnam, Emil și Alejandro reușind să câștige cea de-a cincea lor amuletă. Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.

Ediția de duminică, 26 octombrie 2025, din Asia Express a fost lider detașat de audiență

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6.1 puncte de rating și 21.9% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 6.1 puncte de rating și 17.4% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public, obținând 5.2 puncte de rating și 14.7% cotă de piață.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Momentul în care Cătălin Botezatu s-a enervat puternic pe un șofer din cursă

Articolul continuă după reclamă

În minutul de aur, 21.34, peste 1 milion de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență pe întregul tronson orar, Whole Day, cu 2.4 puncte de audiență și 15.6% cotă de piață pe targetul comercial, dar şi în Prime Time, la nivelul aceluiaşi public, cu 5.4 puncte de rating şi 20% cota de piaţă.

Ce se întâmplă în etapa opt din Asia Express - Drumul Eroilor

Etapa a 8-a din Asia Express – Drumul Eroilor continuă cu o nouă zi plină de provocări, emoții și misiuni care le pun concurenților la încercare nu doar rezistența fizică, ci și spiritul de echipă. În deșertul spectaculos din zona Mui Ne, concurenții au fost nevoiți să refacă zilnic drumul făcut de localnicii din zonă, transportând o oală cu 6,5 litri de apă de la lac până la steagul Asia Express amplasat pe o dună de nisip. O misiune aparent simplă, dar extrem de solicitantă în condițiile toride ale deșertului vietnamez, unde fiecare picătură de apă contează.

După testul de rezistență, echipele au avut parte de o provocare cu totul diferită, dar la fel de solicitantă – una care le-a pus la încercare creativitatea și atenția la detalii. În zona de coastă din Mui Ne, unde localnicii se relaxează construind castele de nisip, concurenții au primit misiunea de a realiza un castel demn de o expoziție de sculpturi în nisip. Fiecare echipă a ales un plic care conținea modelul de urmat, iar apoi a trebuit să convingă doi localnici să li se alăture în această probă artistică. Rezultatul? O adevărată paradă de idei, forme și multă voie bună, într-o competiție unde improvizația și spiritul ludic s-au împletit cu dorința de a ajunge cât mai aproape de marea finală.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în toată ediția. Surpriza pe care au avut-o Karmen și Olga

Drumul Eroilor se apropie de sfârșit, iar tensiunea crește cu fiecare kilometru parcurs. Diseară, concurenții vor afla care este echipa ce obține primul bilet către Coreea de Sud. Cine va reuși să-și păstreze calmul, energia și strategia până la capăt, telespectatorii vor afla în noua ediție Asia Express – Drumul Eroilor, difuzată diseară, de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban all si National

Colaj cu două echipe din Asia Express - Drumul Eroilor în cursă
+3
Mai multe fotografii

Perioada 26 octombrie 2025

Anda Adam, vehementă în ceea ce privește relația sa. Ce nu ar accepta niciodată de la partener: „Am simțit-o pe pielea m...
Înapoi la Homepage
AS.ro “M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului &#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Observatornews.ro Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în toată ediția. Surpriza pe care au avut-o Karmen și Olga
Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în toată ediția. Surpriza pe care au avut-o Karmen...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Momentul în care Cătălin Botezatu s-a enervat puternic pe un șofer din cursă
Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Momentul în care Cătălin Botezatu s-a enervat puternic pe un șofer din...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x