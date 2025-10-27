Echipele luptă pentru primul bilet către Coreea de Sud diseară, de la 20:30, la Asia Express. Emisiunea, lider detașat de audiență

Ultima etapă din Vietnam a început în forță și a venit cu o nouă surpriză pentru concurenți. Cătălin Botezatu a intrat în competiția Asia Express – Drumul Eroilor pe post de „handicap” pentru echipa formată din Olga și Karmen. A simțit însă adrenalina cursei încă din primele momente și a intrat imediat în joc, trăind din plin experiența Asia Express.

Prima ediție a acestei etape a adus și ultimul Joker din Vietnam, Emil și Alejandro reușind să câștige cea de-a cincea lor amuletă. Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.

Ediția de duminică, 26 octombrie 2025, din Asia Express a fost lider detașat de audiență

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6.1 puncte de rating și 21.9% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 6.1 puncte de rating și 17.4% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public, obținând 5.2 puncte de rating și 14.7% cotă de piață.

În minutul de aur, 21.34, peste 1 milion de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență pe întregul tronson orar, Whole Day, cu 2.4 puncte de audiență și 15.6% cotă de piață pe targetul comercial, dar şi în Prime Time, la nivelul aceluiaşi public, cu 5.4 puncte de rating şi 20% cota de piaţă.

Ce se întâmplă în etapa opt din Asia Express - Drumul Eroilor

Etapa a 8-a din Asia Express – Drumul Eroilor continuă cu o nouă zi plină de provocări, emoții și misiuni care le pun concurenților la încercare nu doar rezistența fizică, ci și spiritul de echipă. În deșertul spectaculos din zona Mui Ne, concurenții au fost nevoiți să refacă zilnic drumul făcut de localnicii din zonă, transportând o oală cu 6,5 litri de apă de la lac până la steagul Asia Express amplasat pe o dună de nisip. O misiune aparent simplă, dar extrem de solicitantă în condițiile toride ale deșertului vietnamez, unde fiecare picătură de apă contează.

După testul de rezistență, echipele au avut parte de o provocare cu totul diferită, dar la fel de solicitantă – una care le-a pus la încercare creativitatea și atenția la detalii. În zona de coastă din Mui Ne, unde localnicii se relaxează construind castele de nisip, concurenții au primit misiunea de a realiza un castel demn de o expoziție de sculpturi în nisip. Fiecare echipă a ales un plic care conținea modelul de urmat, iar apoi a trebuit să convingă doi localnici să li se alăture în această probă artistică. Rezultatul? O adevărată paradă de idei, forme și multă voie bună, într-o competiție unde improvizația și spiritul ludic s-au împletit cu dorința de a ajunge cât mai aproape de marea finală.

Drumul Eroilor se apropie de sfârșit, iar tensiunea crește cu fiecare kilometru parcurs. Diseară, concurenții vor afla care este echipa ce obține primul bilet către Coreea de Sud. Cine va reuși să-și păstreze calmul, energia și strategia până la capăt, telespectatorii vor afla în noua ediție Asia Express – Drumul Eroilor, difuzată diseară, de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

