Emoțiile au fost la cote maxime în ediția de duminică, 26 octombrie 2025, a emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor.

Concurenții au fost așteptați de Irina Fodor la panoul de la Joker, unde au aflat ce nouă provocare îi așteaptă și cine va pleca acasă cu mult râvnitul avantaj – amuleta de 1000 de euro oferită de Kaufland.

Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Ce echipă a câștigat jocul de azi și în ce a constat jokerul

După o zi intensă de competiție, echipele au ajuns rând pe rând la panoul pentru a afla dacă vor juca pentru Joker, unde Irina Fodor le-a dezvăluit proba surpriză. Anda Adam și Joseph, care nu au reușit să ajungă la steagul României și au ratat astfel pachetele cu mâncare și scrisorile de acasă, au recuperat spectaculos și au ocupat primul loc în clasament. Pe locul doi s-au situat Emil Rengle și Alejandro, iar pe locul trei – Gabi și Dan.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 22 octombrie 2025. Ce echipă a ajuns ultima la Irina Fodor la cursă. Ce culoarea a avut medalia din cutie

Irina Fodor i-a anunțat ce înseamnă jocul pentru Joker și amuleta de 1000 de euro de la Kaufland.

„Veți fi legați de picioare și mâini. Veți avea de făcut o piramidă, să căutați fructe și să desfaceți steagul vostru”, le-a spus Irina Fodor concurenților.

Proba a testat nu doar forța fizică, ci și coordonarea și comunicarea între parteneri. Emil Rengle și Alejandro au pornit în forță și s-au descurcat excelent la început, însă au întâmpinat dificultăți la construirea turnului, moment în care celelalte echipe au reușit să-i ajungă din urmă.

Chiar și așa, cei doi au fost primii care au pătruns în labirintul cu plantele producătoare de fructul dragonului și au revenit cu primul fruct, obținând un avans considerabil. Deși atât echipa lor, cât și Anda și Joseph au fost nevoiți să refacă turnul, Rengle și Alejandro au reușit să se impună în final.

Emil Rengle și Alejandro, câștigătorii Jokerului și ai amuletei de 1000 de euro

Irina Fodor a anunțat oficial rezultatul: „Trebuie să ne grăbim că se înnoptează și trebuie să căutați cazare. Acest joc a fost câștigat de Emil și Alejandro!”

Cei doi au obținut Jokerul, care le oferă un avantaj, dar și amuleta de 1000 de euro. Într-un gest surprinzător, Emil Rengle l-a rugat pe Gabi să tragă el Jokerul în locul său, considerându-l mai norocos. Norocul le-a surâs: avantajul le permite să găsească pe cineva dispus să le plătească o noapte la hotel – un lux rar în condițiile grele ale competiției.

Mai mult, Rengle a propus să le cedeze Jokerul echipei Gabi și Dan, cu o singură condiție: să nu fie votați pentru cursa ultimei șanse. Însă Irina Fodor le-a zis că nu este posibil.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.