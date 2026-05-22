EXCLUSIV | Primele imagini cu Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gâlcă, din Asia Express. Așa au fost fotografiați

Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 14:10 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 14:19
Valerie Lungu și partenerul său pornesc într-o călătorie inedită care le va testa cu siguranță relația.

Valerie Lungu și partenerul ei, Alex Gâlcă, sunt pregătiți să pornească într-una dintre cele mai dificile aventuri televizate, participând împreună la noul sezon Asia Express – Drumul Mătăsii. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, iar competiția va reprezenta un nou test important pentru relația lor, care nu a fost lipsită de momente complicate.

Originari din Republica Moldova, Valerie și Alex s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani în timpul unei colaborări din zona de influencing. Alex a fost cel care a făcut primul pas, însă influencerița nu a acceptat imediat invitația lui. Cu timpul, apropierea dintre ei s-a transformat într-o relație serioasă, iar povestea lor de dragoste a început să atragă atenția urmăritorilor din online.

Deși erau împreună de ceva timp, cei doi și-au făcut prima apariție oficială ca și cuplu în 2023, la un eveniment monden. Relația lor a trecut însă și prin momente dificile. În 2024 au decis să se despartă, surprinzându-și fanii, însă separarea nu a durat prea mult.

În toamna aceluiași an, Valerie și Alex au hotărât să își mai acorde o șansă și s-au împăcat. Mai mult decât atât, relația lor a devenit și mai serioasă, iar cei doi au început să își construiască locuința la care visau de mult timp. În prezent locuiesc împreună și vorbesc deja despre planurile lor de viitor, inclusiv despre amenajarea camerei pentru copiii pe care speră să îi aibă într-o zi.

Chiar dacă nu au făcut încă pasul spre căsătorie, Valerie a mărturisit în repetate rânduri că își dorește să oficializeze relația cu Alex atunci când momentul potrivit va veni.

Participarea la Asia Express vine într-un moment important pentru cuplu. Cei doi vor trebui să facă față unor provocări extreme, fără telefoane, fără confort și cu resurse limitate. Concurenții vor avea la dispoziție doar ingeniozitatea proprie, ajutorul localnicilor și câte un euro pe zi oferit de Irina Fodor pentru a ajunge la destinația finală – Perla din Shanghai.

Motivul pentru care Valerie Lungu participă la Asia Express

Valerie a explicat că decizia de a participa la reality show nu a fost întâmplătoare, ci o oportunitate de a ieși complet din zona de confort și de a se redescoperi.

„Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, a declarat Valerie despre experiența care îi așteaptă în reality show.

