Povestea de iubire dintre Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gâlcă, de la Asia Express. Cum s-au cunoscut și de ce nu se căsătoresc

Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gâlcă, se numără printre concurenții care au acceptat provocarea Asia Express 2026. Deși sunt celebri în mediul online, puțini sunt cei care știu că povestea lor de dragoste nu este simplă.

De curând, fanii Asia Express au avut parte de o veste excelentă. Aceștia au aflat echipele care vor merge în noua experiență de pe Drumul Mătăsii. Toți au fost surprinși când au văzut că Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gâlcă, vor pleca în cea mai neașteptată aventură din viața lor.

Influencerița a ales să meargă într-o astfel de competiție televizată alături de sufletul ei pereche. Cei doi formează un cuplu de mulți ani, având o poveste de dragoste cu năbădăi. Aceștia au trecut prin câteva despărțiri, dar și prin împăcări pasionale.

Cum s-au cunoscut Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gâlcă, de la Asia Express 2026

Pentru că are o mulțime de proiecte și este celebră pe rețelele sociale, Valerie Lungu a avut ocazia să-l cunoască pe Alex Gâlcă în timpul unei colaborări. Tânărul este cel care a făcut primul pas, însă influencerița s-a lăsat cu greu convinsă de insistențele lui, conform unica.ro.

În cele din urmă, tânăra a decis să-i acorde o șansă celui care astăzi i-a devenit partener. Chiar dacă au avut parte de neînțelegeri și despărțiri în cuplu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă au trecut împreună peste orice obstacol, încercând să construiască o relație puternică.

Prima apariție publică împreună a fost la un eveniment monden, în 2023. Influencerița a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de Alex Gâlcă, cel despre care spunea până atunci că îi este doar prieten.

Un lucru este cert, relația lor a evoluat frumos în ultimii ani. Aceștia au început să își facă planuri de viitor, chiar dacă nu sunt căsătoriți. Concurenții de la Asia Express - Drumul Mătăsii au afaceri împreună, dar și o casă pe care au construit-o după bunul lor plac.

Care este motivul pentru care Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gâlcă, nu s-au căsătorit

În cadrul unui interviu, Valerie Lungu dezvăluia că nu se gândește la căsătorie deoarece relația lor funcționează foarte bine și fără un act.

„Nu, nu avem. Tot internetul zice: «De ce nu mă cere?», dar eu sunt așa, hmm… că apoi toată lumea mă va întreba când facem nunta. Momentan suntem foarte bine așa. Mi se pare că lucrăm foarte mult la relația noastră, mai avem și câteva businessuri împreună pe care vrem să le perfecționăm. O să vă anunțăm când o să fie cazul, dar, momentan, ne e foarte bine așa”, mărturisea concurenta de la Asia Express în urmă cu ceva timp, potrivit spynews.ro.

Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gâlcă, sunt mai pregătiți ca niciodată să plece în Asia Express 2026

Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gâlcă, și-au dorit să participe la Asia Express 2026 pentru a ieși din zona de confort, dar și pentru a scăpa de toate fricile pe care le au. Un lucru este cert, aceștia sunt mai pregătiți ca niciodată să față facă provocărilor de pe Drumul Mătăsii.