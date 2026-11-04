Gabi Torje și Alin Alexuc au atras atenția localnicilor la Asia Express. Ce au observat chinezii la cei doi concurenți

Gabi Torje și Alin Alexuc s-au grăbit să găsească transport după ce au plecat de la misiunea de pe plantația de ceai. Aceștia și-au ispășit pedeapsa de 10 minute, au trecut de la cules la preparat frunzele de ceai, iar apoi la degustat. După care au pornit rapid către următoarea locație.
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Gabi Torje și Alin Alexuc au atras atenția localnicilor la Asia Express
Băieții au fost norocoși să întâlnească o doamnă care a fost de acord să îi ducă la noua locație. Aceasta le-a mărturisit că i-a observat în timp ce culegeau frunzele de ceai și le împărtășit ce crede despre ei.
„V-am văzut când culegeați ceaiul. Tu ai cules repede, iar el e leneș”, i-a spus localnica lui Gabi. „El folosea o mână ca să adune frunzele și se delecta... iar tu erai foarte ocupat!”
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„D-aia am stat 25 de minute acolo”, îi reproșează Gabi lui Alexuc.
„Tu erai mai mic”, se apără Alexuc. „Eu fiind mai înalt...”
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„Într-o echipă, trebuie să fie unul mai puternic, forța”, îi explică Gabi doamnei care i-a luat la autostop.
„Da, dar amândoi aveți un avantaj”, adaugă ea.Loredana Chivu, pusă la grea încercare la Asia Express. Ce a spus în timpul misiunii de cules frunze de ceai: „Dacă mai ... Gabi Torje și Alin Alexuc, de nerecunoscut la Asia Express! Misiunea neobișnuită care i-a pus în dificultate pe cei doi...