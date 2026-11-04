Gabi Torje și Alin Alexuc au atras atenția localnicilor la Asia Express. Ce au observat chinezii la cei doi concurenți

Gabi Torje și Alin Alexuc nu au trecut neobservați la Asia Express. Iată ce au spus localnicii despre ei pe Drumul Mătăsii.

Ce au observat localnicii chinezi la cei doi concurenți Asia Express - Drumul Mătăsii | Antena 1

Gabi Torje și Alin Alexuc s-au grăbit să găsească transport după ce au plecat de la misiunea de pe plantația de ceai. Aceștia și-au ispășit pedeapsa de 10 minute, au trecut de la cules la preparat frunzele de ceai, iar apoi la degustat. După care au pornit rapid către următoarea locație.

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Gabi Torje și Alin Alexuc au atras atenția localnicilor la Asia Express

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Băieții au fost norocoși să întâlnească o doamnă care a fost de acord să îi ducă la noua locație. Aceasta le-a mărturisit că i-a observat în timp ce culegeau frunzele de ceai și le împărtășit ce crede despre ei.

„V-am văzut când culegeați ceaiul. Tu ai cules repede, iar el e leneș”, i-a spus localnica lui Gabi. „El folosea o mână ca să adune frunzele și se delecta... iar tu erai foarte ocupat!”

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„D-aia am stat 25 de minute acolo”, îi reproșează Gabi lui Alexuc.

„Tu erai mai mic”, se apără Alexuc. „Eu fiind mai înalt...”

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„Într-o echipă, trebuie să fie unul mai puternic, forța”, îi explică Gabi doamnei care i-a luat la autostop.

„Da, dar amândoi aveți un avantaj”, adaugă ea.