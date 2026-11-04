Gabi Torje și Alin Alexuc, de nerecunoscut la Asia Express! Misiunea neobișnuită care i-a pus în dificultate pe cei doi

Cursa pentru ultima șansă în semifinala Asia Express - Drumul Mătăsii continuă. Iată ce misiuni neobișnuite au mai trebuit să ducă la îndeplinire concurenții.

Gabi Torje și Alin Alexuc au lăsat în spate plantația de ceai și au pornit rapid spre următoarea misiune.

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Misiunea neobișnuită care i-a pus în dificultate pe Gabi Torje și Alin Alexuc

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De la ceai, concurenții au trecut la peruci. Pentru a termina misiunea concurenții au fost nevoiți să găsească o persoană anume care să le dea mai multe produse. Elementul-cheie: peruca.

Persoana pe care trebuiau să o găsească purta și ea o perucă, iar concurenții trebuiau să urmărească indicii pentru a o identifica.

Dacă la prima vedere poate părea o misiune destul de simplă, ei bine, pentru Gabi și Alexuc s-a dovedi a fi un coșmar.

Băieților le-a fost extrem de greu să identifice femeia descrisă de Irina la panou și au dat naștere unor stuații stânjenitoare. Aceștia aproape au atins părul și capetele mai multor femei pe stradă pentru a-și da seama dacă este cea pe care o caută sau nu.

„Peruca este neagră, cu părul drept”, este indiciul primit de ei.

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„Peruca se vede de la o poștă, ascultă-mă”, începe Gabi optimist. „Se sperie ăștia când mă uit cu fața asta!”

„Du-te-n față la Unirii și așteaptă să treacă o femeie cu perucă neagră, cu părul întins”, explică Alexuc pentru telespectatori.

Aceștia au întrebat mai multe femeie pe stradă dacă poartă sau nu perucă și dacă au părul natural: „E părul tău? Fă așa!”

„Ești foarte frumoasă”, îi spune Alexuc, după ce Gabi i-a cerut să îi confirme că nu poartă perucă.

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„E părul tău natural?” le-au mai întrebat ei și pe alte fete.

„Mângâiam toate femeile în cap! Se uita toată lumea la noi”, relatează Alexuc. „Îi băgam mâna, trăgeam de păr...”

„Deja mă enervam atât de tare”, spune Gabi. „Nu există nici unul aici cu perucă!”

„Știi când o găsim pe asta?” întreabă Gabi. „E ascunsă s-o mănânce câinii!”

„Am început la un moment dat să mângâi toate femeile pe cap”, povestește Alexuc.

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În cele din urmă au găsit-o și au dus-o la judecătorul care îi aștepta cu plicul pentru următoarea misiune: „Mi se părea că are părul prea mare și aici în față peruca n-o avea bine închisă!”

Nu doar băieții au întâmpinat dificultăți la această probă, ci și fetele. Toți concurenții au simțit că este foarte dificil să abordeze femeiele să verifice dacă poartă sau nu perucă.

„Am pipăit 100 de chinezoaice”, spune Ana.