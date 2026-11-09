Descoperă ce dezvăluiri a făcut Gabi Torje despre ultimul joc de amuletă, proba care i-a dat multe bătăi de cap la Asia Express, în ediția din 8 noiembrie 2026. Află ce a spus concurentul despre avantajul câștigat.

Descoperă ce confesiune a făcut Gabi Torje după ultimul joc de amuletă de la Asia Express | Antena 1

Ultimul joc de amuletă de pe Drumul Mătăsii, la Asia Express, a fost câștigat de echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc. Cei doi i-au avut rivali pe Valerie Lungu și Alex Gîlcă și confruntarea a fost una ce a ținut telespectatorii cu sufletul la gură. După difuzarea ediției din 8 noiembrie 2026, Gabi Torje a făcut dezvăluiri neașteptate despre proba care i-a dat bătăi de cap. Descoperă în rândurile de mai jos ce a spus concurentul despre avantajul câștigat.

Gabriel Torje, dezvăluiri despre proba care i-a dat bătăi de cap la Asia Express! Ce spune concurentul despre avantajul câștigat

În ediția din 8 noiembrie 2026 a emisiunii Asia Express, primele echpe care au ajuns la Irina Fodor și s-au calificat la jocul pentru amuletă au fost cele formate din Gabi Torje și Alin Alexuc și Valerie Lungu și Alex Gîlcă. De data aceasta, jocul s-a desfășurat într-o piață cu negustori.

Echipele au fost puse să adune coconi și să strângă bucățile de mătase ascunse în interiorul acestora.

Un concurent din echipă a alergat în pădure după coconi, celălalt a rămas să se ocupe de desfăcut și de sortat mătasea colectată. Lucrurile nu au fost tocmai simple, căci fiecare cocon conținea trei bucăți de mătase, dar în culori diferite, în funcție de avantajul sau dezavantajul oferit. Timp de 20 de minute, fiecare echipă a luptat cu toate forțele pentru a face rost de cât mai multe avantaje. În funcție de monedele câștigate, echipele au putut investi și și în Zidul Norocului, pentru a-și spori câștigurile

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A fost o luptă crâncenă, însă finalul a adus o victorie doar pentru cei mai buni dintre cei buni. În urma calculelor, Alex și Valerie au obținut 24 de monede, în timp ce Torje și Alexuc au reușit să adune 26. Astfel, ultima amuletă de pe Drumul Mătăsii a fost câștigată de Gabi Torje și Alin Alexuc, care au demonstrat încă o dată faptul că formează o echipă extrem de puternică.

La scurt timp după această probă câștigată, Gabi Torje a făcut o dezvăluire ce i-a surprins pe fanii emisiunii:

„Amuleta câștigată ne-a dat avanta, dar cubul Rubik ne-a “bătut”. Când eram mic mă jucam cu ⚽️ n-am avut cub Rubik 😂😂”, a fost mesaj inedit transmis de Gabi Torje pe pagina sa oficială de Facebook.