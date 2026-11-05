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Loredana Chivu, mărturisire emoționantă după eliminarea de la Asia Express. Prin ce perioadă dificilă trecea înainte de emisiune

Loredana Chivu a transmis un mesaj emoționant după eliminarea de la Asia Express. Ce a mărturisit despre perioada dificilă prin care trecea și despre prietenia cu Ana-Maria Mocanu.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 08:37 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 08:39
Loredana Chivu, mărturisire emoționantă după eliminarea de la Asia Express. Prin ce perioadă dificilă trecea înainte de emisiune | Facebook
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După o cursă pentru ultima șansă care i-a ținut pe telespectatori cu sufletul la gură și i-a pus pe concurenți la grea încercare, o echipă a părăsit competiția Asia Express chiar înainte de marea finală. Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost cele care au încheiat aventura pe Drumul Mătăsii.

Loredana Chivu, mesaj emoționant după eliminarea de la Asia Express

La scurt timp după eliminare, Loredana a publicat în mediul online un mesaj emoționant, în care a povestit ce a însemnat pentru ea participarea la emisiune și cum i-a schimbat această experiență perspectiva asupra vieții.

Vedeta a mărturisit că a plecat în competiție într-un moment dificil, în care se simțea epuizată sufletește și uitase să se bucure de lucrurile simple. Experiența Asia Express a ajutat-o să își redescopere bucuria de a trăi, să cunoască oameni noi și să își depășească limitele.

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„Plâng de fericire și de nostalgie 💔🥹 Asia Express nu a fost doar o aventură. A fost o lecție despre viață, oameni, limite și despre ce înseamnă să fii o echipă. ❤️

Pentru mine, a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. Înainte să plec, traversam una dintre cele mai întunecate perioade. Adunasem oboseală sufletească, dezamăgiri și uitasem, poate, să mă mai bucur cu adevărat de viață.

Am plecat cu un suflet obosit și m-am întors cu un suflet care învățase din nou să se bucure de viață.”

Ce a învățat Loredana Chivu după experiența Asia Express

Loredana Chivu a povestit că trecea printr-o perioadă dificilă înainte de a ajunge în Asia Express. Participarea la emisiune i-a schimbat perspectiva asupra vieții și a ajutat-o să prețuiască mai mult lucrurile simple. Vedeta a înțeles că fericirea se poate ascunde uneori într-un zâmbet, într-un gest de bunătate sau într-o mână întinsă exact atunci când simți că nu mai poți.

De-a lungul competiției, concurenta a trecut prin momente solicitante, a râs, a plâns și a fost nevoită să își depășească limitele fizice și emoționale. Dincolo de probe și de provocările întâlnite pe traseu, spune că a câștigat amintiri și prietenii pe care le va păstra mult timp de acum înainte.

„Am râs, am plâns, am obosit până la epuizare, dar am câștigat amintiri și oameni pe care îi vom purta mereu în suflet. Am cunoscut echipe minunate, alături de care am construit prietenii reale.

Am intrat în competiție alături de necunoscuți și am plecat cu prieteni de suflet.

Dar cel mai important om din această aventură a fost Ana-Maria Mocanu.”

Ce mesaj a avut Loredana Chivu pentru prietena și colega sa de echipă, Ana-Maria Mocanu

Participarea la Asia Express a pus la încercare și prietenia dintre Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu. Cele două au trecut împreună prin momente dificile, au avut parte de oboseală, tensiuni și provocări care le-au testat răbdarea. Cu toate acestea, la finalul experienței, Loredana a transmis că legătura dintre ele a devenit și mai puternică.

Vedeta a recunoscut că niciuna dintre ele nu a fost perfectă în competiție, însă a subliniat că sprijinul reciproc și prietenia au contat mai mult decât rezultatul unei probe sau decât presiunea concursului.

„Au existat momente dificile, în care una dintre noi a fost mai puternică, iar cealaltă mai vulnerabilă. Nu am fost perfecte și nici nu am pretins asta.

O echipă adevărată nu înseamnă să fii mereu cel mai bun sau cel mai puternic, ci să nu uiți că omul de lângă tine este mai important decât orice competiție.

Ana poate nu s-a descurcat în fiecare situație, așa cum nici eu nu am fost perfectă. Dar a avut ceva ce nu se poate învăța sau cumpăra: SUFLET. Și pentru mine asta a valorat enorm.

Ne-am contrazis, am avut momente grele, dar nu am uitat niciodată cine suntem una pentru cealaltă. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș alege-o din nou, cu toate lacrimile, râsetele și amintirile noastre.”

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La finalul mesajului, Loredana Chivu le-a mulțumit telespectatorilor și echipei Asia Express pentru experiența trăită. Vedeta a transmis că a plecat în această aventură cu dorința de a descoperi lumea, însă, pe parcursul călătoriei, a ajuns să se redescopere pe sine. Chiar dacă ea și Ana-Maria Mocanu nu au ajuns în marea finală, Loredana consideră că s-a întors acasă cu amintiri și lecții care valorează mai mult decât orice rezultat al competiției.

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, primele declarații după eliminarea de la Asia Express. Ce au spus la finalul aventur...

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