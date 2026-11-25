Anastasia de la Mireasa a explicat de ce i-a făcut masaj lui Radu. Gestul nu a fost pe placul Alexandrei, care a avut o reacție neașteptată și a anunțat că se va distanța de cel cu care a fost într-o relație.

Anastasia de la Mireasa, reacție după ce i-a făcut masaj lui Radu | Antena 1

Un moment dintre Anastasia și Radu a stârnit discuții la Mireasa. După ce i-a făcut masaj concurentului, Anastasia a explicat că nu consideră că a făcut ceva greșit. Alexandra a comentat și ea gestul celor doi și a spus ce a deranjat-o, dar a negat că ar fi geloasă.

De ce i-a făcut Anastasia masaj lui Radu. Explicațiile concurentei de la Mireasa

Momentul dintre Anastasia și Radu nu a trecut neobservat. După ce i-a făcut masaj concurentului, gestul celor doi a devenit subiect de discuție. Situația a fost comentată și în cadrul emisiunii „Mireasa – Direct din culise”, unde Anastasia a fost întrebată despre apropierea dintre ea și Radu.

Concurenta a explicat că nu a avut nicio intenție ascunsă și că nu consideră că a depășit vreo limită. Mai mult, aceasta a spus că Radu a fost cel care i-a cerut să îi arate cum face masaj.

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Anastasia a precizat că Radu este singur și că, din punctul ei de vedere, nu a intervenit în relația nimănui. De asemenea, nu consideră că Alexandra ar avea motive să fie deranjată de gestul ei.

„Nu cred că am făcut ceva deplasat. Eu m-am mirat când Radu mi-a spus să îi arăt cum fac eu masaj, dar având în vedere că el este singur, eu nu m-am băgat peste nimeni, nu am făcut nimic rău și chiar dacă o să vreau, pot să îi spun și lui să îmi facă masaj, deci nu cred că ar trebui să o deranjeze pe Alexandra”, a spus Anastasia la „Mireasa – Direct din culise”.

Așadar, Anastasia nu consideră că masajul pe care i l-a făcut lui Radu a fost un gest nepotrivit. Concurenta a lăsat de înțeles că nu se simte vinovată și că nu vede de ce apropierea dintre ei ar trebui să provoace nemulțumiri.

Ce a spus Alexandra despre masajul făcut de Anastasia lui Radu

Nici Alexandra nu a lăsat momentul fără comentarii. Întrebată dacă a fost geloasă sau deranjată de apropierea dintre Anastasia și Radu, aceasta a spus că nu simte gelozie. Totuși, a recunoscut că gestul nu i-a plăcut.

Alexandra a ținut să precizeze că nu consideră situația una importantă și că nu mai vrea să acorde atenție acestui subiect. Cu toate acestea, a anunțat că lucrurile se vor schimba în ceea ce privește apropierea dintre ea și Radu.

Concurenta a spus că cei doi vor continua să se salute și să vorbească, însă nu vor mai exista gesturi de afecțiune, precum ținutul de mână.

„Nu simt gelozie, e ok. A fost un gest care nu mi-a plăcut, dar nu e nimic important, chiar nu mă mai interesează”, a spus Alexandra.

Ulterior, aceasta a explicat că a decis să păstreze mai multă distanță. Chiar dacă nu intenționează să întrerupă comunicarea, nu își mai dorește gesturi care ar putea fi interpretate drept apropieri.

„O să încetăm cu gesturile astea și e mult mai bine așa. Ne vom distanța. Ne salutăm, vorbim, dar nu o să mai avem gesturi să ne ținem de mână sau ... Chiar nu mă mai interesează. M-a lăsat rece”, a mai spus Alexandra.

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