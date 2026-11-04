Loredana Chivu, pusă la grea încercare la Asia Express. Ce a spus în timpul misiunii de cules frunze de ceai: „Dacă mai facem...”

Concurenții au fost nevoiți să culeagă frunze de ceai pentru următoarea misiune. Iată cum s-au descurcat.

Ceaiul este o adevărată artă în China, de la cultivarea sa, până la ritualul băutului. Concurenții au luat contact cu această tradiție încă de când au ajuns în China, localnicii oferindu-le la cazare câte un ceai și vorbindu-le despre obiceiurile lor.

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A doua misiune din cursa pentru ultima șansă a fost dedicată acestei tradiții. Concurenții au cules frunze de ceai Longjing, au aflat cum se cultivă, cum se prepară, dar și ce gust are.

Au început însă cu o degustare.

„Zici că e apa din acvariul la pești”, e de părere Gabi. „La noi așa e gustul la pește!”

„Ceai bem numai când suntem răciți”, mai spune el.

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După acest ritual, concurenții au fost instruiți cum să colecteze frunzele de ceai, de asemenea, au fost nevoiți să culeagă nu mai mult de 200 de grame, fiind penalizați dacă au mai mult, iar dacă au cules mai puțin trebuie să se întoarcă să culeagă diferența.

Au purtat echipamente speciale, însă nu și Alexuc, care nu a găsit echipament pe măsura sa.

„N-am știut niciodată că se face ceai din mărăcine din ăsta de avem în curte”, spune Gabi. „Aș sta aici nonstop!”

Mirela și Oana au ajuns și ele la locație.

„Mie nu-mi place ceaiul deloc”, spune Oana.

„Mi se pare migălos”, e de părere Mirela. „La atenție, noi suntem primele!”

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Loredana și Ana au ajuns și ele la locație și s-au apucat de cules frunze.

„Nu știu să estimez asta cu grame”, spune sincer Loredana.

„Pigulește și tu mai repede”, îi cere Ana.

Fetele se relaxează și încep să cânte și să vorbească despre copilăria lor.

„Loredana a spus tot timpul: <<Eu am crescut la Lungulețu, de Dâmbovița. Eu am lucrat pământul!>>” își aduce aminte Mirela și se simte amenințată de abilitățile Loredanei.

„Ai mai cules vreodată ceai?” o întreabă Ana pe Loredana.

„Am cules cartofi, varză, morcovi... altceva”, mărturisește Lore.

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Ana ar vrea să se grăbească și să rupă frunzele cu mâna, fără să mai fie atentă la detalii, însă Loredana îi reamintește că o să fie nevoite să ia proba de la capăt, astfel că fetele se conformează și își respectă propriul ritm.

Fetele au cântat, au glumit și s-au întors de două ori de la cântar pentru că au greșit gramajul.

„Dă-i din mâini! Așa-mi zicea mama”, spune Loredana.

În timpul acesta, Gabi și Alexuc își finalizau pedeapsa că au cules mai multe grame decât cele necesare, adică zece minute de penalizare, iar Mirela și Oana s-au întors pe plantație pentru că au cules prea puține grame.

„Am urcat la plantație și acum mi s-a părut mai greu”, spune Oana. „Estimează tu, Mirelo, 20 de grame de frunzulițe!”

„Dacă mai facem o tură, mor!” spune Oana.

Aventura concurenților cu ceaiul nu se oprește însă aici! Aceștia mai au două probe importante: pregătirea frunzelor și degustarea.

„Mă pui pe mine să aleg din mai multe ape plate”, se plânge Mirela Vaida.

„Ceaiul pe care l-am băut noi sus poate nu era așa amar ca cele pe care le-am băut”, spune Gabi. „Mirosul era același.”

„Așa, mâmgâie-l”, îi spune Loredana Anei. „Aici ne mărităm, în China!”

„Mi-am antrenat nasul pentru Asia Express”, declară Loredana.