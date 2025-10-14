Lupta pentru imunitate aduce cea mai spectaculoasă misiune din acest sezon diseară, de la 20:30. Asia Express, lider de audiență

Antena Căutare
Emisiunea a fost din nou lider detașat de audiență și pe 13 octomrbrie 2025!

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 11:53
Cea de-a șasea etapă de pe Drumul Eroilor a început în forță, cu o surpriză care a dinamizat întreaga competiție: o nouă echipă a intrat în joc, pentru o singură etapă. Bordea și Cortea au revenit pe traseu, aducând cu ei nu doar pofta de aventură și spiritul competiției, ci și o valiză cu 10.000 de Euro — o miză uriașă, care poate rămâne la ei sau se poate adăuga la marele premiu al sezonului. A fost o cursă a orgoliilor și a adrenalinei, iar emisiunea a fost din nou lider detașat de audiență.

Emisiunea, din nou lider de audiență și pe 13 octombrie 2025

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6.3 puncte de rating și 25.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.8 puncte de rating și 23.4% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.7 puncte de rating și 18% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 5 puncte de rating și 15.9% cotă de piață. În minutul de aur 20.53, peste 1.1 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Marți, de la ora 20:30, Antena 1 difuzează cel de-al doilea episod al etapei cu numărul șase din Asia Express – Drumul Eroilor. Concurenții vor intra într-una dintre cele mai spectaculoase misiuni ale sezonului, o simulare a războiului din Vietnam, care va decide câștigătorii imunității mari. Este o probă a cărei producție a implicat o desfășurare amplă de forțe: decoruri impresionante, multă figurație și o suprafață de peste un kilometru pe care se va desfășura întreaga acțiune. Vremea ploioasă și noroiul vor face ca fiecare pas să fie mai greu și oferă o și mai mare veridicitate întregii acțiuni.

Concurenții vor trebui să demonstreze același curaj pe care soldații vietnamezi l-au arătat traversând traseul lui Ho Chi Minh, sub hărțuirea constantă a inamicului. Misiunea lor va fi să găsească și să salveze o persoană rănită, pe care să o ducă în siguranță la linia de sosire. Dacă nu vor reuși să ajungă în 30 de minute, aceasta va fi considerată dispărută în acțiune. Cei care vor ajunge primii la misiune vor putea îngreuna traseul pentru una dintre perechile rivale, adăugând presiune într-un moment deja critic.

Pe drum, concurenții vor fi ghidați de semne, primul dintre ele fiind fumul galben, unde vor ridica muniția, echipamentul și următoarele instrucțiuni. Apoi vor pătrunde în tuneluri secrete, aflate câțiva metri sub pământ. Acolo vor petrece șapte minute, în condiții grele, cu gândul că, în timpul războiului, vietnamezii au trăit în astfel de locuri mai bine de șapte ani. În interior vor descoperi cutii cu fotografii și informații, pe care vor trebui să le memoreze, pentru că la ieșire vor fi testați. Răspunsurile lor vor conta decisiv în stabilirea ordinii sosirii la imunitate, iar echipa care va fi prima la această etapă va putea desemna o altă pereche ce va primi un număr dublu de întrebări. Tot acest traseu spectaculos îi va pune pe concurenți în fața unei experiențe unice, cu o încărcătură emoțională uriașă, în care rezistența, atenția și spiritul de echipă vor fi esențiale pentru a obține imunitatea mare.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban all și Național

Perioada 13 octombrie 2025

