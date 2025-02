Concurenții Asia Express sezonul 8 sunt gata de drum! Iată cum s-a pregătit Mara Bănică pentru aventură.

Concurenții Asia Express sezonul 8 se gat ade plecare, astăzi, 7 februarie 2025. Mara Bănică și-a ținut urmăritorii la curent cu statusul bagajelor pentru marea aventură.

Mara Bănică are bagajele pregătite pentru Asia Express. Ce și-a pus în valiza de 1.500 de euro

Prezentatoarea TV a dezvăluit că se ocupă de bagaj chiar în ajunul plecării pe Drumul Eroilor. Aceasta a lucrat până în ultima zi și nu a avut timp să-și facă bagajul mai devreme.

„Cred că sunt singurul concurent de la Asia Express care nu și-a făcut bagajul deloc”, dezvăluia jurnalista pe contul său de Instagram cu dar câteva ore înainte de a se îndrepta spre aeroport.

„Mi-am strâns o parte din haine”, mai adaugă ea. „Ce v-am zis că mă apuc de dimineață”, a revenit ea pe Instagram după ultima noapte petrecută acasă înainte de a pleca pe Drumul Eroilor. „Asta e situația. Le vom dovedi pe toate până la urmă. (...) O iau și pe a doua!”

„În principiu am uitat multe, însă am avantajul că-mi amintesc la secundă, pac, bagajul e deschis să mai pun”, mai spune ea.

„Nu am apucat să fac nimic. (...) M-au luat niște emoții”, mărturisește într-un video postat pe rețelele de socializare.

De asemenea, Mara Bănică a spus și că va avea o surpriză pentru Serghei Mizil, cel alături de care pornește pe Drumul Eroilor. Însă nu a dezvăuit despre ce este vorba.

Înainte de plecare, jurnalista a acordat un interviu, în care a vorbit despre pregătirile de dinainte de plecare. Aceasta a mărturisit că cel mai important este să nu uite pașapoartele și medicamentele.

Mara Bănică este cea care va avea grijă și de Serghei Mizil la acest capitol.

„Important e să nu uit pașapoartele, căci eu țin la mine tot ce înseamnă acte, inclusiv pașaportul lui Serghei. Și medicamentele pentru inimă, nici pe astea nu trebuie să le uit! Eu iau un tratament pentru hipertensiune, iar Serghei are și el montat un stent la inimă. Dacă iau pașapoartele, apoi eu și Serghei putem sta cu aceleași haine tot concursul!” a declarat ea.

Pentru plecarea în Asia Express, Mara Bănică a fost nevoită să facă și cumpărături înainte. Aceasta a mărturisit că nu face sport, astfel că nu avea pantofi sport și dorea chiar să cumpere și p nouă valiză, dar a decis să o ia pe cea pe care o deținea deja. Chiar dacă este în valoare de 1.500 de euro și îi este teamă să nu se deterioreze, jurnalista consideră că e potrivită pentru acest drum.

„Am stat mult și m-am gândit dacă să iau cu mine mai multe valize, am vrut chiar să merg să cumpăr una foarte mare, nou-nouță, ca să am loc să pun multe haine.

Ulterior, m-am răzgândit și am decis să iau tot valiza mea de 1500 de euro, care mi-a adus noroc în toate călătoriile mele. Sincer, dacă se deteriorează am să plâng după ea”, declară concurenta Asia Express.

„Mi-am cumpărat toate hainele, unele nici nu-mi vin. Oricum, nu-mi iau multe haine la mine: 30 de tricouri cu mânecă scurtă, 3-4 perechi de pantaloni, adidași vreo patru perechi.

Eu nu fac sport și aveam doar niște snikerși din piele. A trebuit să-mi cumpăr adidași adecvați pentru alergare și drumeție, cu talpa moale, care să nu mă strângă. I-am luat cu un număr mai mare”, a mai adăugat ea.

Din bagajul prezentatoarei TV nu lipsește trusa de machiaj. Aceasta a apelat la trusele de călătorie, cu dimensiuni mai mici. De asemenea, este hotărâtă să folosească cremă de sore, dar și cremă cu pigment colorat și un pic de blush pe perioada concursului. Totodată, nu va lipsi rujul roșu. Aceasta va avea trei rujuri la ea: „Nu-mi va lipsi, însă, rujul meu roșu cu care vreau să mă și înmormânteze. Voi lua trei rujuri la mine! Dacă-i cuminte, îl dau și pe Serghei cu ruj!”

Deși a mărturisit că nu face sport, nu consideră că asta îi va aduce un dezavantaj în cursa pe Drumul Eroilor. Pune mare preț pe istețime și îndemânare și are încredere că astfel va izbuti împreună cu Serghei Mizil.

„Sport?! Mă abțin în această privință! Eu cred că această emisiune nu este numai despre sport. Este despre iscusință, inteligență, îndemânare etc. Ca să fac o glumă: am jucat foarte mult șah mental cu prietenul meu imaginar, în ultima vreme.

Nu am făcut sport pentru că nu am avut când. Am muncit până în ziua plecării, am fost la emisiune în fiecare seară. Așa am vrut eu! Este adevărat că am o oboseală care s-a acumulat de la începutul sezonului.

Dorm doar 3-4 ore pe noapte, mă culc la 2 noaptea și mă trezesc la 7 dimineața. Dar simt că dacă rup ritmul acum voi claca, așa că prefer să o mai țin așa încă două luni”, a explicat Mara Bănică.

Prezentatoarea TV a vorbit și despre rutina copiilor cât va fi plecată. Însă este liniștită la acest capitol, programul copiilor nefiind perturbat de lipsa sa. Atât ea, cât și soțul său sunt foarte bine organizați la acest capitol și vor face tot posibilul ca Donca și Dima să nu resimtă această perioadă.

„Copiii au o bonă din Sri Lanka, plus că mai este și mama care stă la un minut de noi. Fetița mea merge la grădiniță, iar soțul meu o va lua de acolo. Nu am emoții în ceea ce o privește pe Donca.

Băiatul cel mare are o vârstă mai problematică, el învață foarte bine și aș vrea să ia în continuare aceleași note foarte bune. Trei zile pe săptămână merge la meditații, face și un pic de sport, merge la sală la Leonard Doroftei. Copiii trebuie crescuți să fie independenți. Ei sunt obișnuiți cu programul meu. Seara când fetița mea merge la culcare, eu plec la muncă”, a spus ea.

Pentru Mara Bănică, această călătorie nu este prima în Asia, însă mărturisește că nu poate compara experiențele. Cu toate acestea, având experiența de reporter de război, consideră că este învățată cu greul.

„Am mai fost în vacanță în Asia. Dar, nu se poate compara 5 stele cu ce va fi acum! Eu sunt obișnuită cu greul, am mai dormit pe jos, la războaie. Acolo îți riscai viața, acum nu va fi însă o luptă pentru supraviețuire”, explică ea.

Totodată, fosta jurnalistă are încredere în echipa sa și, deși nu se consideră competitivă din fire, dorește să se bucure de povestea Asia Express.

„Nu ne e frică de nimeni! Merg foarte relaxată, nu o iau ca pe o competiție. Eu și Serghei ne-am promis să mergem acolo ca să ne bucurăm de poveste. Nu mergem la Olimpiadă! Nu mergem acolo cu gândul de a câștiga. Mă bucur foarte mult că vin oameni cu care am o chimie, vine Raluca Bădulescu! Nu e nimeni care să nu-mi placă, toți concurenții mi se par foarte ok”, mărturisește coechipiera lui Serghei Mizil.