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Maurice Munteanu, uluit când a văzut-o pe Raluca Bădulescu la Asia Express. „De unde ai apărut?! Nu cred așa ceva!”

Descoperă ce reacție savuroasă a avut Maurice Munteanu atunci când la Asia Express și-a făcut apariția Raluca Bădulescu, în ediția din 18 octombrie 2026.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 20:16 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 20:16
Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express | Antena 1
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În ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, concurenții au avut parte de o surpriză de proporții atunci când cineva complet neașteptat și-a făcut apariția în China! Descoperă în rândurile de mai jos ce reacție savuroasă a avut Maurice Munteanu atunci când dintr-un tuk-tuk a coborât nimeni alta decât Raluca Bădulescu!

Maurice Munteanu a fost uluit când a văzut-o pe Raluca Bădulescu la Asia Express, în ediția din 18 octombrie 2026. Reacția acestuia a fost savuroasă

Echipele care au rămas în competiție și au ajuns în cel de-al șaptelea stage s-au întâlnit cu Irina Fodor la careu pentru a descoperi ce misiuni îi așteaptă. Nu mică le-a fost surpriza atunci când au aflat ce zi lungă și plină de misiuni vor avea, de fapt.

„Sper că nu v-ați epuizat bateriile încă”, a spus Irina Fodor, prezentând detalii despre misiunile care îi așteaptă pe concurenți la începutul acestui stage.

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„Avem totuși și o surpriză. De ce te uiți, Maurice, așa la mine?”, a zis Irina Fodor.

Brusc, un bărbat și o femeie și-au făcut apariția și imediat toată lumea s-a gândit că „handicapul” primit va fi acela de a lua pe drum și pe cei doi chienzi.

„Să îi cărăm după noi ca pe sfintele moaște”, a zis Maurice Munteanu, îngrijorat de ceea ce îl așteaptă pe el și pe Connie Preda, în ediția din 18 octombrie 2026.

„Maurice, ce privire sfredelitoare!”, s-a amuzat din plin Irina Fodor.

„Eu propun un schimb, că nici domnii nu par să aibă o relație strânsă. Să rămână aici cu tine. O cafeluță, o mapă, mai mută pupitrul”, a încercat Maurice Munteanu să sugereze, din dorința de a scăpa de pedeapsă.

Apoi, un tuk-tuk își face apariția și toată lumea amuțește. Vehiculul ticsit de flori oprește, ușile se deschid și toată lumea privește cu multă curiozitate.

„Mie nu-mi plac surprizele, Irina!”, a zis concurentul, exterm de tensionat.

Apoi, în toată splendoarea, apare nimeni alta decât Raluca Bădulescu, iar Maurice Munteanu „explodează” de fericire.

„Te omor! De unde ai apărut?! Nu cred așa ceva, nu cred!”, a țipat acesta, extrem de fericit.

„Să ne cadă fața”, a zis Mirela Vaida.

„Să fiu în Asia Express este tot ce îmi doream mai mult pe lumea asta”, a mărturisit la testimonial vedeta.

„Unde ai venit, pisica mea? Unde ai venit, surioara mea? Zici că a venit la Miss Venezuela”, a zis Maurice la testimonial.

„S-a dat drumul la golăneală”, au zis concurenții, încântați de acest trio savuros.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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