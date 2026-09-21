Asia Express 2026. Misiune gastronomică într-o piață din China! Loredana Chivu, șocată de ingrediente: „Organ genital!”

Episodul 10 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 septembrie 2026. Concurenții au fost trimiși într-o piață locală din China pentru a căuta o serie de ingrediente specifice, necesare pentru următoarea probă. Printre produsele neobișnuite de pe tarabe, Loredana Chivu a avut parte de o adevărată surpriză când a descoperit ce trebuia să cumpere. Reacția ei a fost una de șoc total la vederea ingredientului: „Organ genital!”.

Luni, 21.09.2026, 22:30