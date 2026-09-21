Mirela Vaida a trecut printr-un moment dificil la Asia Express, după ce a fost nevoită să se confrunte cu broaște, șerpi și alte vietăți. Ce a mărturisit concurenta?

Mirela și Oana, în fața unui moment critic. Cu ce s-au confruntat în Asia Express: „Tu nu știi câte a îndurat sufletul meu” | Antena 1

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost puse în fața unei noi provocări în cursa de la Asia Express – Drumul Mătăsii, iar proba le-a testat din plin limitele. Cele două concurente au avut de luat mai multe vietăți dintr-o piață, însă misiunea nu a fost deloc ușoară, mai ales pentru Mirela.

În timp ce Mirela Vaida a fost cea care a ținut plasa, Oana Tomoiagă a avut misiunea de a prinde broaștele, șerpii și celelalte vietăți pe care cele două concurente trebuiau să le adune. Dacă Oana a dat dovadă de stăpânire de sine și curaj, Mirela a fost vizibil speriată de ceea ce se întâmpla în fața ei.

Mirela și Oana, în fața unui moment critic

Pentru Mirela, proba s-a dovedit a fi una dintre cele mai dificile de până acum. Concurenta a recunoscut că nu a putut nici măcar să privească în anumite momente, reacțiile sale trădând cât de puternic a fost impactul probei asupra ei.

Articolul continuă după reclamă

„Nu, nu pot să mă uit. Eu nu puteam nici măcar să mă uit. Doamne ferește! Băi, fetiță, deci eu nu am trăit în viețile vieților mele așa ceva”, a mărturisit Mirela Vaida.

Situația a devenit și mai tensionată atunci când concurenta a realizat ce avea de făcut pentru a putea continua proba.

„Vai, nu, nu cred așa ceva! Vai, vai, nu, eu nu pot!”, a exclamat Mirela Vaida în timpul uneia dintre probele din această seară.

„Eu nu am trăit în viața mea așa ceva”, a mai spus concurenta.

Citește și: Mirela Vaida, în fața unei situații-limită la Asia Express – Drumul Mătăsii: „Eu nu am trăit în viața ceva mai îngrozitor”

Oana Tomoiagă a încercat să ducă misiunea până la capăt

În timp ce Mirela încerca să își gestioneze teama, Oana Tomoiagă a fost nevoită să se ocupe de partea dificilă a misiunii. Concurenta a încercat să prindă vietățile și să le adune în plasa pe care o ținea partenera sa.

Presiunea probei și tensiunea dintre cele două au continuat și după încheierea momentului. Mirela a vorbit ulterior despre starea prin care a trecut și despre felul în care s-a simțit în timpul misiunii.

„Tu nu știi câte a îndurat sufletul meu în ziua aia. M-am simțit pusă la zid ca un copil mic, ca pe un copil mic m-ai certat”, a declarat Mirela Vaida.

Momente tensionate pentru echipa Mirela Vaida – Oana Tomoiagă

Proba și-a pus amprenta asupra celor două concurente, iar presiunea competiției a devenit tot mai vizibilă. În Asia Express, echipele trebuie să treacă peste propriile temeri și să găsească rapid soluții, indiferent cât de dificile sunt misiunile primite.

Pentru Mirela Vaida, confruntarea cu vietățile din piață a fost, fără îndoială, un moment care i-a testat limitele. Alături de Oana Tomoiagă, concurenta a încercat însă să ducă misiunea la bun sfârșit și să rămână în cursa pentru următoarea etapă.

Noile provocări din China continuă să pună echipele la încercare, iar fiecare probă poate schimba clasamentul și parcursul concurenților în competiție.