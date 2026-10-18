Mirela Vaida a făcut un spectacol de zile mari la Asia Express. Ce s-a întâmplat în timpul unei probe: „Eliberare de traume”

Mirela Vaida s-a dezlănțuit și a făcut un spectacol de zile mari la una dintre misiunile de la Asia Express, în ediția din 18 octombrie 2026.

În ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, concurenții au avut parte de o probă în care au fost nevoiți să facă show în stil Lao Qiang, o artă inedită din China. Acesta a fost momentul în care Mirela Vaida a făcut un spectacol de zile mari. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în timpul probei.

Mirela Vaida a făcut un spectacol de zile mari la Asia Express. Ce s-a întâmplat în timpul unei probe, în ediția din 18 octombrie 2026

Irina Fodor a oferit indicații și echipele au pornit către prima misiune din această etapă. La prima provocare, concurenții au avut de ales câte un cuvânt pe care apoi au avut sarcina de a-l reproduce cu ajutorul propriului corp, așezându-se corespunzător pe un semne de pe podea. Următoarea misiune a fost și mai interesantă:

„Misiunea voastră este să aduceți un tribut artei numite Lao Qiang și să vă însușiți spiritul ei. Observați cu atenție show-ul pe care l-au pregătit pentru voi, tehnica vocală, coregrafia, folosirea instrumentelor, dar mai ales atitudinea. Spuneți cuvintele magice LAO QIANG YINYUE și trupa va începe să cânte. Mult succes, Țuca”, scria pe mission board.

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Fără să mai stea pe gânduri și având în gând doar amuleta pusă în joc de Irina Fodor, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă s-au apucat imedit să studieze artiștii.

După ce au găsit obiectele necesare și oameni dornici să ajute, cele două concurente s-au apucat rapid de treabă, însă ceea ce a urmat a fost complet neașteptat!

Mirela Vaida a început să cânte un cântec popular românesc cu multă energie, având totodată o reacție „explozivă”!

„Urlați, țipați, dați-vă cu capul de pereți, bateți cu ce aveți în mână”, a spus Mirela Vaida la testimonial despre această misiune și despre ce i-a pus pe chinezii din echipa sa să facă.

„Eliberare de traume, cum îmi place mie să zic”, a completat Oana Tomoiagă.

„Ăla mic s-a speriat și a sunat-o pe maică-sa”, a mai zis Mirela Vaida, în ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.