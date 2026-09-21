Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Mirela Vaida, momente grele la Asia Express. La ce procedură medicală a fost supusă concurenta: „Bunica mea a murit de la asta”

Mirela Vaida, momente grele la Asia Express. La ce procedură medicală a fost supusă concurenta: „Bunica mea a murit de la asta”

Mirela Vaida a avut parte de un moment dificil la Asia Express, după ce a fost supusă unui tratament cu ventuze. Ce amintire i-a revenit în minte?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 22:01 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 22:00
Mirela Vaida, momente grele la Asia Express. La ce procedură medicală a fost supusă concurenta: „Bunica mea a murit de la asta” | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Prima probă din competiție le-a adus pe Mirela Vaida și Oana Tomoiagă în cabinetul unui medic, unde cele două concurente au fost investigate și au aflat ce procedură medicală urma să fie realizată. Pentru Mirela, momentul a fost unul dificil, mai ales din cauza unei amintiri legate de bunica sa.

După ce medicul le-a consultat, a stabilit ce procedură era potrivită pentru fiecare dintre ele. Mirela Vaida a fost cea care s-a supus unui tratament cu ventuze, în timp ce Oana Tomoiagă a asistat la procedură.

Mirela Vaida, speriată de tratamentul cu ventuze

În momentul în care a aflat că urma să îi fie aplicate ventuze, Mirela Vaida și-a amintit de bunica sa și de o experiență pe care aceasta ar fi avut-o înainte să moară. Amintirea a făcut ca procedura să fie cu atât mai greu de gestionat pentru concurenta de la Asia Express.

Articolul continuă după reclamă

„Oana, aoleu, așa spunea bunica mea înainte să moară. Fetița, bunica mea a murit de ventuzele astea. Și le-a pus și a doua zi a murit. Și acum o văd. Și le-a pus ventuzele și după ce i le-a pus mult nu a mai dus-o”, a declarat Mirela în timpul probei.

Chiar și după ce și-a amintit acest episod, prezentatoarea TV a acceptat procedura și a încercat să ducă proba până la capăt. Pentru ea, momentul a fost unul dintre cele în care presiunea competiției și amintirile personale s-au întâlnit.

„Ziceai că suntem la sanatoriu, la nebuni”, a mai spus Mirela Vaida, în timpul probei.

Mirela Vaida, pusă la încercare în Asia Express

Competiția de la Asia Express – Drumul Mătăsii le-a adus concurenților numeroase provocări, iar unele dintre ele au presupus inclusiv să facă lucruri cu care nu sunt obișnuiți.

Pentru Mirela Vaida, momentul din cabinetul medicului a fost cu atât mai intens cu cât procedura i-a trezit amintiri legate de bunica sa. Cu toate acestea, concurenta a mers mai departe și a încercat să își îndeplinească misiunea alături de Oana Tomoiagă.

Cum s-au descurcat cele două în continuarea cursei și ce alte provocări au întâmpinat în noua etapă din China, telespectatorii pot urmări în ediția din această seară a Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Valerie Lungu, gest surprinzător la autostop, la Asia Express. Ce a făcut pentru a opri o mașină: „M-am agățat...”... Mirela și Oana, în fața unui moment critic. Cu ce s-au confruntat în Asia Express: „Tu nu știi câte a îndurat sufletul m...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: &#8222;Băutură, zic&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Creditul ipotecar în 2019: câţi bani se împrumutau românii acum 7 ani pentru o casă Creditul ipotecar în 2019: câţi bani se împrumutau românii acum 7 ani pentru o casă
Antena 3 Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu
Comentarii


Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Concurenții Asia Express, puși în situații care stârnesc hohote de râs. Cea de-a noua ediție, lider incontestabil de audiență!
Concurenții Asia Express, puși în situații care stârnesc hohote de râs. Cea de-a noua ediție, lider...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Edi Hordilă și Radu Isac au fost eliminați din Asia Express, în cea de-a opta ediție, lider detaşat de audiență! Ce urmează
Edi Hordilă și Radu Isac au fost eliminați din Asia Express, în cea de-a opta ediție, lider detaşat de...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x