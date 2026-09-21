Mirela Vaida a avut parte de un moment dificil la Asia Express, după ce a fost supusă unui tratament cu ventuze. Ce amintire i-a revenit în minte?

Mirela Vaida, momente grele la Asia Express. La ce procedură medicală a fost supusă concurenta: „Bunica mea a murit de la asta” | Antena 1

Prima probă din competiție le-a adus pe Mirela Vaida și Oana Tomoiagă în cabinetul unui medic, unde cele două concurente au fost investigate și au aflat ce procedură medicală urma să fie realizată. Pentru Mirela, momentul a fost unul dificil, mai ales din cauza unei amintiri legate de bunica sa.

După ce medicul le-a consultat, a stabilit ce procedură era potrivită pentru fiecare dintre ele. Mirela Vaida a fost cea care s-a supus unui tratament cu ventuze, în timp ce Oana Tomoiagă a asistat la procedură.

Mirela Vaida, speriată de tratamentul cu ventuze

În momentul în care a aflat că urma să îi fie aplicate ventuze, Mirela Vaida și-a amintit de bunica sa și de o experiență pe care aceasta ar fi avut-o înainte să moară. Amintirea a făcut ca procedura să fie cu atât mai greu de gestionat pentru concurenta de la Asia Express.

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„Oana, aoleu, așa spunea bunica mea înainte să moară. Fetița, bunica mea a murit de ventuzele astea. Și le-a pus și a doua zi a murit. Și acum o văd. Și le-a pus ventuzele și după ce i le-a pus mult nu a mai dus-o”, a declarat Mirela în timpul probei.

Chiar și după ce și-a amintit acest episod, prezentatoarea TV a acceptat procedura și a încercat să ducă proba până la capăt. Pentru ea, momentul a fost unul dintre cele în care presiunea competiției și amintirile personale s-au întâlnit.

„Ziceai că suntem la sanatoriu, la nebuni”, a mai spus Mirela Vaida, în timpul probei.

Mirela Vaida, pusă la încercare în Asia Express

Competiția de la Asia Express – Drumul Mătăsii le-a adus concurenților numeroase provocări, iar unele dintre ele au presupus inclusiv să facă lucruri cu care nu sunt obișnuiți.

Pentru Mirela Vaida, momentul din cabinetul medicului a fost cu atât mai intens cu cât procedura i-a trezit amintiri legate de bunica sa. Cu toate acestea, concurenta a mers mai departe și a încercat să își îndeplinească misiunea alături de Oana Tomoiagă.

Cum s-au descurcat cele două în continuarea cursei și ce alte provocări au întâmpinat în noua etapă din China, telespectatorii pot urmări în ediția din această seară a Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1 și în AntenaPLAY.